"Qui est chargé d'éteindre la lumière à la Sécurité Sociale de Chalon ?"

"Qui est chargé d'éteindre les lumières à la Sécurité sociale ? Depuis le début de l'année c'est récurrent, la petite pièce qui se situe au rez-de-chaussée reste très ou trop souvent allumée pendant les weekends deux fois en janvier deux fois déjà en février et ce soir c'est une nouvelle fois éclairé sans compter parfois d'autres pièces à l'heure ou tout augmente et que pour faire des économies le gouvernement va nous doubler notre contribution sur les médicaments et les visites médicales ne serait il pas judicieux qu'une personne de cette noble institution soit désignée pour contrôler l'extinction des lumières. Je veux bien contribuer à équilibrer les comptes de la Sécu mais de grâce aidez moi en commençant par faire baisser la note d'électricité ."