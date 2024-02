Brevet vélo du Vélo Club : les organisateurs déçus de l’affluence à leur manifestation historique

Ce samedi 17 février, le Vélo Club de Saint-Marcel (VCSM) organisait son traditionnel brevet de 50 et 80 kilomètres sur les routes bressanes.

Malheureusement, malgré une météo très propice à faire du vélo, celle-ci n’a pas attiré énormément de visiteurs.

« Heureusement que nos collègues de Saint-Martin-en-Bresse sont fidèles à nos manifestations et sont venus à 20 cyclistes et que les licenciés du VCSM ont répondu présents avec 30 participants » a confié Jean-Marc Gautheron président du club maraîcher.

« Nous remercions également le triathlon de Chalon avec son président Jean Michel BOURCIER, le Club de Granges accompagné de son président Christophe ZOCCOLANTE et les licenciés des clubs du VS CREUSOT, de CHAROLLES et d'ALUZE pour leur participation » a t-il poursuivi.

Même si les san-marciaux ont été assez déçus de l’affluence pour leur traditionnel brevet, cela n’a en rien gâché la bonne humeur de l’arrivée et l’ambiance festive, chère au club, a tout de même été de mise lors du verre de l’amitié en fin de journée.

Le VCSM envisage d’ores et déjà une édition 2025 pour laquelle ils espèrent accueillir plus de participants.

En attendant, le club vous donne rendez-vous le 13 avril prochain à Chatenoy-en-Bresse où pour la première fois, les écoles de la FSGT de Saône et Loire seront de la partie.

Le club compte sur les maraîchers et leurs voisins pour venir encourager les jeunes cyclistes en herbe de l’école du VCSM « Young ».



Amandine CERRONE.