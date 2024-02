La ville de Chalon-sur-Saône organisera le départ de la 4ème étape de la course Paris – Nice

Un événement en association avec le Grand Chalon et le Département de Saône-et-Loire.

Mardi 20 février, à 14h30, se déroulait au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, la conférence de presse de présentation du départ de la quatrième étape de la course au soleil Paris-Nice.

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Premier Vice-président du Conseil Départemental de Saône-et-Loire, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, d’Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, de Fabrice Farradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Gilles Véchambre, Directeur des Sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon… et les associations cyclistes du bassin chalonnais : Avenir cycliste chalonnais, le vélo sport chalonnais, le club cyclotourisme de Fragnes / La Loyère et le vélo club de Saint Marcel.

Une course cycliste reconnue dont la 4ème étape partira de Chalon-sur-Saône le mercredi 6 mars pour un départ fictif du peloton à 11 heures 50, un départ lancé à Cortelin (Saint-Rémy) et une arrivée au Mont Brouilly (Rhône), soit une distance de 183 Kilomètres à parcourir pour les 150 coureurs dont certains sont chevronnés comme Remco Evenepoel (deux fois champion du monde).

Extraits d’un des discours prononcés :

Sébastien Martin : « C’est une nouvelle étape qui viendra une nouvelle fois amener du soleil sur les bords de Saône, puisque c’est la course du soleil, c’est la dénomination de cette course du Paris - Nice [...] On aura une très belle étape car une fois que les coureurs partiront de Chalon en direction de Saint Rémy, cela sera ensuite la Côte Chalonnaise qui sera mise en avant puisque après avoir traversé Buxy, on ira à Montagny-les-Buxy, Germany… et donc vous connaissez tous les villages que nous avons dans le secteur et toute la valorisation que nous pouvons avoir de la Côte chalonnaise à cette occasion. Ensuite la course continue plus au sud en direction de Cluny pour ensuite retrouver les côtes du beaujolais et les Côtes du Rhône pour un final au Mont Brouilly. C’est une belle étape aussi parce qu’elle va couvrir 183 kilomètres, même s’il y a une boucle à la fin […] En Saône-et-Loire, on va traverser une bonne quinzaine de communes et une trentaine de communes seront traversées au cours de toute cette étape. Vous l’aurez compris, une moitié sur le département de Saône-et-Loire et l’autre moitié sur le département du Rhône. J’en profite d’ailleurs pour remercier le Département de Saône-et-Loire qui nous accompagne dans cet événement, notamment par la prise en charge d’une bonne partie des droits d’inscription. Au-delà de cela, je pense que pour le rayonnement et la visibilité de notre agglomération, de toute la région, vous savez, si on a fait le choix de s’inscrire sur des grands événements sportifs comme ceux-là, c’est aussi pour l’attractivité et le rayonnement supplémentaire qu’ils apportent à notre territoire, ne serait-ce que par les images qui sont produites par les équipes de télévision, qui sont des images de grandes qualités […] Là, ce qui est intéressant, c’est d’avoir un départ de course car toutes les animations qui seront autour permettront à la population de venir rencontrer les coureurs, échanger avec eux en amont du départ car ils seront beaucoup plus disponibles et détendus. Donc cette course, c’est très intéressant à la fois pour le rayonnement du territoire et en même temps c’est extrêmement intéressant pour notre population qui a accès à des sportifs de très haut niveau. Voilà mesdames et messieurs et j’en profite pour remercier toutes nos équipes, tous les services et les associations impliqués qui vont se mobiliser pour faire de ce moment une très belle fête. Je vous remercie! ».

Le Maire de Chalon, Gilles Platret rappelait à l’assemblée que le cyclisme est un sport très populaire et qu’il voulait avec ses équipes cultiver ces valeurs là. Il présentait ensuite toutes les animations qui auront lieu le mercredi 6 mars de 9 heures à 12 heures (programme ci-dessous).

Pour information :

CIRCULATION interdite de 5h30 à 15h : place Saint-Jean-de-Maizel, quai Gambetta, place et rue du Port Villiers (entre la rue de la Lyon et la place du Port Villiers), quai des Messageries, pont Saint-Laurent, place Louis-Armand Caillat (depuis la rue des Cochons de Lait). Circulation interdite de 9h30 à 15h : quai de la Poterne, quai Sainte-Marie, impasse de la Gravière, chemin de halage et avenue Léon Blum. Des dispositifs spécifiques seront mis en place pour assurer l’accès et la sortie des riverains. Les véhicules enclavés place du Châtelet, impasse de l’Ancienne Prison, rue Saint-Georges (entre la rue des Tonneliers et la place du Châtelet), emprunteront la rue du Châtelet, la rue du Pont, quai de la Poterne (voie longeant les immeubles), rue des cochons de Lait, place Saint-Vincent, rue de la Poissonnerie, rue du Cloître, rue Edgar-Quinet, place, rempart et promenade Sainte-Marie puis avenue Léon Blum.

MISE EN IMPASSE : Rue de Strasbourg, depuis la rue des Chavannes, en direction du quartier Saint-Laurent, rue Georges-Maugey depuis la rue de la Grange Frangy, rue des Meules depuis la rue de l’Alma en direction du quai Saint-Cosme, rue du Temple depuis la rue de Lyon (accès riverain uniquement), rue des Lancharre depuis la rue de Lyon (accès riverain uniquement), promenade Sainte-Marie depuis l’avenue Léon-Blum (accès riverain uniquement), rempart Sainte-Marie depuis l’avenue Mathias en direction du quai Sainte-Marie, place Saint-Jean-de-Maizel depuis la rue de Lyon jusqu’au quai Gambetta.

STATIONNEMENT interdit du mardi 5 mars (14h) au mercredi 6 mars (15h) : rue du Port Villiers (entre la rue de Lyon et la place du Port Villiers), place du Port Villiers, quai des Messageries, place Sainte-Marie (espace jouxtant l’Espace Santé Prévention), quai Sainte-Marie (partie en épi jouxtant au parc de stationnement côté Saône), quai de la Poterne, rue des Cochons de Lait, place Louis-Armand Caillat. Stationnement interdit du mardi 5 mars (19h) au mercredi 6 mars (15h) : quai Gambetta, rue Caumartin, rue du Temple (entre la rue de Lyon et le quai Gambetta), rue des Lancharre, chemin de halage, rue de l’Alma (entre la rue des Meules et le quai Saint-Cosme), rue Sébastopol (entre la rue des Meules et le quai Saint-Cosme), rue Edgar-Quinet (entre la rue de la Providence et le quai de la Poterne).

J.P.B