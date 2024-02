La bijouterie Carat d’Or pare les Reines du Carnaval

Découvrez les choix des Reines de carnaval et le photoreportage info-chalon.com

Mardi 29 février 2024, à 19 heures, dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville à Chalon-sur-Saône, se déroulait la traditionnelle cérémonie de choix des bijoux portés par les Reines lors du traditionnel défilé du carnaval.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, d'Isabel Paulo Conseillère municipale Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Déléguée Municipale aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, de Viviane Schneider, propriétaire de la bijouterie Carat D’Or, 11 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, partenaire de l’événement et de Jade André, Reine du carnaval de Chalon,Tatiana Millot, vice-Reine du carnaval de Chalon, Emma Beaufils, 2e Vice Reine du carnaval de Chalon … mais aussi amis et sympathisants.

Gilles Platret procédait à cette cérémonie traditionnelle aux côtés des trois ambassadrices du carnaval chalonnais représentant la ville lors de cette 103e édition.

Quelques extraits des allocutions :

Gilles Platret : « Ravi de vous recevoir au Salon d’Honneur pour cette cérémonie qui est une cérémonie habituelle mais qui marque un peu d’une manière officielle le début de carnaval ; en tout cas, l’annonce d’un événement qui se rapproche. Donc mesdemoiselles, heureux de vous accueillir à l’Hôtel de Ville que vous allez beaucoup fréquenter dans les jours qui viennent et qui va, à l’occasion des festivités qui vont commencer vendredi, vous mettre à l’honneur et surtout vous remercier de l’investissement que vous avez accepté pour la ville de Chalon, pour ses habitants et tout ses visiteurs […] Il faut toujours rappeler que c’est un événement qui attire beaucoup de monde de l’extérieur et pour le rayonnement de Chalon, carnaval est un événement qui compte et c’est non seulement une tradition qui perdure depuis plus d’un siècle mais c’est une tradition qui continue d’être très vivante, qui attire énormément et cela est quelque chose auquel on tient particulièrement. Cet événement fait partie de l’identité chalonnaise et vous êtes toutes les trois porteuses cette année par la volonté du public venu nombreux à la Salle Marcel Sembat lors de votre élection, porteuses de cette tradition. C’est une charge qu’il faut que vous viviez du mieux possible même si nous savons qu’il y aura des moments de stress […] Nous ouvrons donc la festivité de carnaval avec la tradition des bijoux offerts par la ville de Chalon aux reines du carnaval. Nous nous associons cette année à la bijouterie Carat d’Or […] Comme vous le savez le choix des bijoux commence par Madame la Reine et ensuite aux vice-reines mais ce sont des bijoux qui vont vous accompagner lors des cérémonies et bien après […] Ces bijoux sont là pour vraiment perpétuer cette tradition et c’est vrai que la ville de Chalon s’est toujours associée avec le Comité des Fêtes sur l’organisation des festivités parce que vous en êtes les ambassadrices […] Merci aux membres du Comité des Fêtes d’être présents et bonne soirée à toutes et à tous ! ».

Viviane Schneider : « Je représente la société Carat d’Or, une petite boutique qui se situe 11 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône. On fait et on propose plein de bijoux pour tous les porte-monnaie et adaptés à tous les budgets. J’ai choisi ces bijoux que je vous présente ce soir et j’espère que vous trouverez votre bonheur parmi eux ! ».

C’est une collection de bijoux en plaqué or, argent, acier en fonction du budget proposé par la ville qui a été présentés aux majestés chalonnaises, Tatiana Millot, Reine du carnaval de Chalon (1 chaine, 1 bracelet, 1 montre, 1 bague et une paire de boucle d’oreilles), à Jade André, 1e Vice Reine du carnaval de Chalon (1 montre, 1 bague, 1 bracelet…) et Emma Beaufils, 2e Vice Reine du carnaval de Chalon (1 montre, 1 bague, 1 bracelet…)

La soirée se terminait par le pot de l’amitié.

