Dédommagement de ski ? les règles en station .. info-chalon.com vous dit tout

S'il est recommandé de vérifier sa couverture d'assurances avant de prévoir un séjour aux sports d'hiver, les stations de montagne prévoient généralement des protections contre certains aléas sur place. C'est notamment le cas lors de l'arrêt des remontées mécaniques, comme l'a récemment rappelé le site du ministère de l'Économie. L'absence de neige, une météo capricieuse ou une défaillance technique peuvent en effet conduire à l'interruption temporaire de ce service essentiel pour la pratique des activités de glisse.

Dans cette éventualité, les usagers en possession d'un forfait séjour (qu'il soit valable une journée ou plus) peuvent alors obtenir un dédommagement dès lors que l'arrêt du service des remontées mécaniques est complet et dure plus d'une demi-journée. Mais attention, chaque station est libre d'en fixer les modalités, obligatoirement indiquées dans les conditions générales de vente des forfaits. Le plus souvent, il vous sera proposé une prolongation de la validité de votre forfait, un avoir pour acheter un nouveau forfait ou encore un remboursement différé. Adressez-vous au guichet auquel vous avez acheté votre billet, en présentant ce dernier, ainsi que le reçu de l'achat.



J.P.



Bon à savoir : vous avez perdu votre forfait ou on vous l'a volé ? À condition de pouvoir présenter le reçu de votre achat, la billetterie de la station devra vous le remplacer. En revanche, aucun remboursement ne sera possible.