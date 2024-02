11ème Congrès de la CGT Éduc'Action 71 à la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône

Le 11ème Congrès de la CGT Éduc'Action 71, qui s’est tenu les jeudi 15 et vendredi 16 février 2024, a été un moment clé pour les travailleurs de l'éducation en Saône-et-Loire. À l'issue de débats riches et constructifs, une nouvelle commission éxécutive a été élue pour porter les aspirations et les revendications des travailleurs de l'éducation dans le département.

Le secrétaire général est Cyrille Bernizet. Quant au poste de trésorier, il a été attribué à Claude Cadot. Celui-ci veillera à la gestion financière efficace de l'organisation, garantissant ainsi la pérennité de son action.

Aux côtés de Guillaume Chaux, Alexandra Clabaut, Violaine Fragier, David Musart et Pauline Schwindt, Fanny Meunier, Joséphine Monin, Thomas Mutin et Gildas Tilliette ont intégré cette nouvelle commission éxécutive. Une équipe dynamique qui incarne la diversité des enseignants et des personnels de l'éducation, prête à défendre leurs droits et à promouvoir un système éducatif de qualité.

L'un des moments forts de ce congrès a été la définition pour trois ans d'une feuille de route ambitieuse mais réaliste pour orienter le travail de la commission éxécutive. Cette feuille de route repose sur un engagement ferme à lutter contre les attaques incessantes dirigées contre les travailleurs de l'éducation au cours des dernières années. Ces attaques renforcent la conviction de la CGT Éduc'Action 71 de travailler collectivement, dans une logique interprofessionnelle, afin de promouvoir un projet de société alternatif axé sur la solidarité, la justice, le bien-être, la lutte contre toutes les discriminations et la paix.

Dans ce contexte, la CGT Éduc'Action 71 réaffirme son engagement à lutter inlassablement pour un service public d'éducation de qualité. Son objectif est de permettre aux personnels de travailler dans des conditions dignes, tout en faisant de l'école un lieu d'apprentissage émancipateur et épanouissant pour toutes et tous les élèves. Cette ambition continue de guider l'action de la CGT Éduc'Action 71 en Saône-et-Loire, avec détermination et conviction.

La commission éxécutive nouvellement élue se tient prête à relever les défis qui se présentent et à travailler main dans la main avec les travailleurs de l'éducation pour défendre leurs droits et leurs intérêts.

La CGT Éduc'Action 71 demeure résolument engagée à construire un avenir meilleur pour l'éducation et la société dans son ensemble, plaçant toujours l’émancipation et l’épanouissement des élèves au cœur de ses priorités.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati