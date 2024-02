Actes de délinquances à Blanzy, Aurélien Dutremble (RN) dénonce "l'inaction communale"

C’est par voie de presse locale que nous apprenons le 21 février 2024, qu’une fois de plus « encore », la tranquillité des habitants de Blanzy a été perturbée par un acte d’ensauvagement de société. Dans la nuit du dimanche dernier, une voiture ciblée a été délibérément incendiée, entraînant malheureusement la destruction de deux autres véhicules garés aux mauvais endroits aux mauvais moments.

Le « encore » est juste inadmissible et intolérable pour les Blanzynois et Blanzynoises.



L'insécurité, la criminalité et les actes de vandalisme après avoir gangrené nos villes, investissent maintenant et inexorablement nos petites villes et villages de Saône-et-Loire. Les élus de la majorité municipale qui ne paraissent pas encore prendre en compte la gravité de la situation, sont les seuls responsables de l’ensauvagement de la ville et leur politique de sécurité n’est absolument pas à la hauteur de ce fléau en plein essor. Pour preuve, ça brûle encore et encore !



Il est grand temps de dépasser le constat d’une insécurité grandissante. Il est urgent d’entamer une vraie politique sécuritaire pour lutter contre une délinquance galopante en appliquant les mesures répressives fermes de Marine Le Pen et Jordan Bardella et de permettre ainsi aux Blanzynois et Blanzynoises de retrouver apaisement et bien vivre dans leur ville.

Aurélien DUTREMBLE

Délégué Départemental RN de Saône-et-Loire

Conseiller régional Bourgogne Franche-Comté





Olivier Pernette

Responsable RN du secteur Bassin Minier