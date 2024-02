Cours de guitare, de basse et de batterie avec l'Association Vibr'Accords de Saint Marcel

Depuis six ans, l'Association Vibr'Accords propose des cours particuliers de guitare classique ou électrique et de basse.

Cette année, Sébastien, professeur de batterie à rejoint l'association et propose des cours particuliers de batterie tous les mercredis.

Hervé pour la guitare, et Sébastien pour la batterie se tiennent à votre disposition pour tout renseignement au 06 99 27 29 89 (Hervé) et au 06 63 13 48 21 (batterie)