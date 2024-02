Le Charolais, un paysage de bocage - la nouvelle exposition de la Maison du Charolais à découvrir en 2024 !

Installée au dernier étage de la Maison du Charolais, cette exposition retrace l'histoire du bocage charolais, sa composition, son rôle et les enjeux de sa préservation pour la faune et la flore, ainsi que pour les habitants de ce beau territoire rural.



Cette exposition a pour objectif de sensibiliser nos visiteurs à la préservation de ce paysage fragile : le bocage charolais présente de nombreux intérêts, il est nécessaire de veiller à sa conservation aujourd'hui, et demain !

L'exposition est à découvrir dans le cadre de la visite du musée tous les jours

de 11h à 17h jusqu'au 29 février 2024,

et de 10h à 18h à partir du 1er mars 2024

La Maison du Charolais

43 Route de Mâcon, RCEA N79 sortie 12

71120 CHAROLLES

03 85 88 04 00