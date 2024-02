Gilles Platret en conférence à Crissey pour la présentation de son livre "J'ai grandi sur la ligne de démarcation", conférence organisée par "Les Amis de Crissiacum".

C’est l’écrivain et historien Gilles Platret que recevait ce mercredi 21 février l’association "Les Amis de Crissiacum" pour une conférence sur son livre "J'ai grandi sur la ligne de démarcation", livre qui retrace la vie sous l’occupation, plus précisément celle de la vie familiale à travers les témoignages de sa maman.

Plus d’une centaine de personnes s’était déplacée à la salle des fêtes de Crissey pour cette soirée conférence et dédicace de son livre "J'ai grandi sur la ligne de démarcation".

Pascal Boulling a fait dédicacer son exemplaire.

Pendant près de trois ans, Gilles Platret, maire de Chalon, écrivain et historien, a recueilli les souvenirs de sa maman qui a grandi dans la ferme familiale coupée en deux par la ligne de démarcation, avec toutes les contraintes, les frayeurs qui ont pu marquer son enfance. Sa mère, Denise, née en 1933, est une enfant de la guerre dans une famille paysanne en fermage au hameau des Ponts, commune de Granges.

Son livre est une véritable source de mémoire dont les récits sur cette période contés par sa mère, au fur et à mesure de la découverte de photos, d’objets de cette époque, sont venus étayer, échafauder l’écriture de ce roman.

L’auditoire a été captivé par la narration de cette période d’histoire dont les faits se sont déroulés tout près dans notre région chalonnaise, les photos projetées sur écran venant compléter son récit.

Comme Gilles Platret l’a expliqué lors de cette conférence, « ce fût une chance inouïe de retrouver des photos et des traces de cette période sur la famille du côté de ma mère, on n’a pas la même chance du côté de mon père… »

« C’était l’époque des veillées familiales. C’était, il y a 80 ans et non seulement 80 ans de paix mais aussi d’évolution. On est passé des chars à bœufs, puis les chevaux, la batteuse, la moissonneuse-batteuse, l’eau courante à la maison, la machine à laver, la télévision… et aujourd’hui les smartphones, les écrans d’ordinateur, ce qui a totalement bouleversé notre façon de vivre… » a ajouté Gilles Platret dans la présentation de son livre.

Il a donné quelques anecdotes sur Crissey à l’époque de la guerre, il a parlé de l’adhésion des paysans à la société de secours mutuels et son rôle de protection. La bannière était exposée dans la salle des fêtes..

Au travers de ce livre, c’est une extraordinaire démonstration de la nécessité de garder des traces de la vie passée et actuelle pour tout simplement essayer de faire en sorte que les générations à venir puissent comprendre l’évolution de nos modes de vie.

C.Cléaux