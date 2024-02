CDMJSEA 71 : un appel aux médaillés anciens et nouveaux

A travers les différents rapports : moral du président Gérard Tollard; d’activités par la secrétaire Yvonne Le Floch et financier avec le trésorier Marius Viero, le Comité Départemental de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône-et-Loire (CDMJSEA 71), il a été possible de se rendre compte que cette association fonctionnait bien autour de ses 115 d’adhérents atteints en 2023. C’est peu certes au regard de tous les médaillés sur le Département. Frédérique Cottet, présidente du Comité Régional des Médaillés Jeunesse, sport et engagement associatif honorait de sa présence cette assemblée.

Le Président a tenu à remercier toutes celles et tous ceux qui, bénévolement, font vivre l’association bien implantée sur le département et dont l’une des concrétisations est la participation active à la Journée Mondiale du bénévolat. Il a été possible aussi de se rendre compte que le Comité était présent dans de nombreuses manifestations départementales.

Les candidatures pour les médailles

Outre la remarque présidentielle pertinente au sujet de la non nomination du Comité Départemental lors de la cérémonie de remise des Médailles en Préfecture de Macon, remarque ayant eu une réponse d’excuse de la part de la Préfecture, le Comité se pose la question sur l’attribution parfois limitée par la Ministère. Une question qui sera certainement débattue en réunion de Comité Directeur de l’Association.

Quant aux candidatures il y a un dossier au préalable à remplir désormais par mail, avec des critères de temps et d’engagements, afin qu’il soit soumis à la Commission d’attribution au sein du Comité Départemental et Régional. Cette médaille à sa valeur morale au regard de l’engagement bénévole d’un dirigeant, encadrant ou membre d’une association, souvent travaillant dans l’ombre. Une progression passant par l’Argent au bout de 4 ans et peut ensuite déboucher sur l’échelon Or après 5 ans d’échelon Argent.

Appel aux médaillés pour adhérer au CDMJSEA 71

Une fois l’attribution faite en Préfecture, le nouveau médaillé se doit d’adhérer à l’association qu’est le Comité Départemental de la Jeunesse des Sports, et de l’Engagement Associatif, moyennant une cotisation annuelle de 25 euros. Rien n’est obligatoire, mais cela permet de garder l’esprit entre les Médaillés de tous les échelons, tout en recevant le Journal National et départemental et en participant aux diverses activités du Comité.

Le Comité souhaite vivement de voir de nouvelles adhésions que ce soit de la part des anciens, mais aussi et surtout des nouveaux qui sont d’ailleurs informés de cette possibilité lors de la remise de la Médaille de Bronze particulièrement. Une action sera sans doute entreprise pour relancer ces adhésions, nécessaires pour transmettre l’esprit associatif mais aussi pour faire vivre et perdurer l’association. « Il est quand même regrettable d’avoir eu une seule adhésion pour 50 médaillés lors de la dernière promotion. » a souligné le trésorier Marius Viero. D’autant que cette adhésion peut être déduite fiscalement.

Des activités et du renfort au sein du bureau

Un Comité actif qui :

- participe entre autres le Trial des 3 Châteaux les 9 mars et 10 mars 2024 au Creusot;

- organise une journée détente pour les adhérents aux Bizots le 30 mai 2024

- concrétise la Journée Mondiale du bénévolat en récompensant 10 bénévoles méritants du Département

- récompense les sportifs ou clubs ayant fait briller les couleurs départementales au cours de la dernière saison

- est présent dans les nombreux rendez-vous associatifs auxquels est convié le Comité

- réunit régulièrement son bureau au moins quatre fois par an

- à compléter son équipe avec des têtes nouvelles lesquelles sont cooptées jusqu’à l’assemblée générale élective de 2025.

Un Comité actif qui vit pour et par ses adhérents, qui mérite d’être bien entendu , tant par la monde politique que le monde associatif, dont la force ne peut résider que par le nombre de membres dans ses rangs.

JC Reynaud