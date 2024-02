AVIS DE DECES - Monsieur André VERNIER

GIVRY - SAINT-DESERT



Fabienne et Willy MINIAU,

Marie-Joëlle et Michel OFFROY,

ses enfants ;

Pierre-Étienne et Clémentine,

Auxence, Sébastien et Olga,

Aurélie et Rodolphe, Benoit,

ses petits-enfants ;

Raphaël, son arrière-petit-fils ;

Ainsi que toute la famille.

vous font part du décès de

Monsieur André VERNIER

survenu à l'âge de 93 ans.

Les obsèques auront lieu jeudi 29 février 2024, à 14 h 30, en l'église de Givry.

André repose à la chambre funéraire 64 A route d'Autun 71640 Dracy le Fort.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite les 4 saisons à Sainte-Hélène.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Claude

décédée en 1996,

sa fille,

Nadine

décédée en 2002.