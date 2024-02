"TATA TUTUNE" pièce de théâtre à la salle des Charreaux le samedi 9 mars à 20h00 et le dimanche 10 mars à 14h30, théâtre organisé par l'Amicale de Chalon sur Saône pour le don de sang bénévole.

Synopsis :

Alors qu’elle promenait sa chienne Chocolatine, la Présidente-Directrice Générale de la célèbre pâte à tartiner « Chocachaco » est kidnappée.

Pour deux petits malfrats pas bien délurés, cette opération est des plus hasardeuses et devient encore plus improbable lorsque la nièce, appelée à prendre la succession de Tata Tutune, refuse de payer la rançon, prétextant que sa tante n’a jamais été enlevée mais ce serait égarée en raison de ses fréquentes pertes de mémoire.

Nos deux pieds nickelés vont abandonner, mais Tata Tutune vexée, pour se venger de sa nièce, va mettre tout en œuvre pour les aider à réussir.