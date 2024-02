FESTIVAL CHEFS OP’, nouveauté de cette 6e édition : la présence d’un jury de cinq professionnels

Outre la valeur honorifique de ce prix, une photogravure réalisée par l’artiste Thierry BOIS-SIMON sera remise au directeur ou à la directrice de la photo primée.

Le public pourra également voter pour l’un des films (nul besoin de voir tous les films puisque chaque spectateur pourra émettre un avis à la fin de chaque projection) et le jury des étudiants composé de 5 lycéens et étudiants chalonnais remettra également un prix spécifique.

Les membres du jury professionnel :

Jean-Marie DREUJOU, directeur de la photographie (AFC, ASC)

Jean-Marie Dreujou collabore avec le Festival depuis plusieurs années et sera le président du jury pour cette édition. Sa filmographie compte plus de quarante longs-métrages. Il a notamment travaillé sur cinq films de Jean-Jacques Annaud dont Deux frères qui a remporté une nomination aux Césars pour le directeur de la photographie et Le Dernier Loup qui lui a valu un prix Lotus d’or et une nomination au Camerimage Golden Frog. Jean-Marie Dreujou a également été nommé aux César pour son travail sur La Fille sur le pont de Patrice Leconte et Les Caprices d’un fleuve de Bernard Giraudeau. Entre les productions, il enseigne à La Fémis et à l’école Louis Lumière, et participe à de nombreux festivals en tant que membre du jury.

Pascale MARIN, directrice de la photographie (AFC)

Diplômée de l’école Louis Lumière, elle a travaillé comme assistante de caméra sur des films de genres très variés, ce qui lui a permis d’élargir sa propre palette en tant que directrice de la photographie. Elle a signé l’image de nombreux films primés dans des festivals internationaux de cinéma. Elle vient de tourner L’étoile Filante de Abel & Gordon qui sera projeté pendant le festival.

Susana POVEDA, animatrice radio

Elle produit et anime depuis 2017 l’émission cinéma et musique Certains l’aiment Fip sur Fip à Radio France. Parallèlement, elle participe à divers comités de lecture pour le CNC et a fait partie du Comité de sélection pour La Quinzaine des cinéastes, ce qui l’a amenée à faire partie de plusieurs jurys à l’étranger.

Stéphan CASTANG, réalisateur

Acteur et réalisateur, il a réalisé de nombreux courts métrages dont Jeunesses Françaises en 2011 (sélectionné à la Berlinale 2012 et aux César 2013), Panthéon Discount en 2016 (sélectionné aux César 2018 et dans une centaine de festivals, et primé entre autres à Clermont). Il vient de sortir son premier long-métrage Vincent doit mourir avec Karim Leklou.

Jean-Marc MOUTOUT, réalisateur

Le réalisateur Jean-Marc Moutout s’est fait connaître du grand public en 2003 avec Violence des échanges en milieu tempéré. Il s’est également essayé à la mini-série avec Victor Hugo, ennemi d’État et au documentaire en filmant très récemment la campagne des législatives dans la circonscription du petit village de l’Yonne où il réside en grande partie. Son prochain projet de long métrage de fiction, Le Tambour de sang, adapté du roman d’Éric Fottorino Mohican, vient de recevoir une aide au développement de la région Bourgogne–Franche-Comté et devrait se tourner dans le Jura.

Le Prix Chefs Op’ en Lumière sera décerné à l’issue de la cérémonie de clôture qui aura lieu le samedi 9 mars à 18 h 15 (ouverte au public).

Communiqué du festival Chefs Op’ en Lumière

Festival Chefs Op’ en lumière 2024, 6e édition

Du lundi 4 mars au dimanche 10 mars 2024

Lieux : Megarama ; Espace des Arts – Chalon-sur-Saône (71)

Pour connaître le détail de la programmation et la douzaine d’événements de ces 7 jours, rendez-vous sur le site de l’association : festivalchefsop.fr.

Tarifs :

— Pour les projections de films : tarif normal 7 € ; tarif réduit* 4 €. Ou carte non nominative de 10 entrées (tarif normal 50 € ; tarif réduit*40 €).

— Pour les concerts : tarif normal 11 € ; tarif réduit*7 €.

— Autres événements : entrée gratuite, réservation conseillée.

*Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois : moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap.

Pour les événements gratuits : réservez depuis le site du Festival ou en scannant le QRcode sur la plaquette.

