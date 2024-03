La quadrette des ‘Cheminots’ remporte la 8ème édition du concours international franco-suisse, quadrette vétéran de boules lyonnaises. Focus sur la journée

Plus de 200 personnes dans le boulodrome et les institutions repondent présentes !

C’est un concours international vétéran de grande envergure qu’avait organisé le club de la Boule Saint Jean, présidé par Patrick Chevaux, à l’occasion de la 8ème édition du concours international franco-suisse qui s’est déroulé le jeudi 29 février à partir de 10 heures.

Après un petit déjeuner à la brasserie ‘Le Saint Pierre’ sponsor du club,

S’en suivait la réception au Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône des délégations suisses de Blonay et d’Yverdon et de quelques équipes participantes : Cras-sur-Reyssouze, Le Creusot, Auxonne, Macon, Crissey mais aussi du parrain de la 8ème édition Anthony Percherancier …) en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Bruno Legourd, 1er adjoint, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, de Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports de Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Jean-Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

Après l’accueil par le Maire de Chalon-sur- Saône, Gilles Platret, se déroulait des discours protocolaires :

De Patrick Chevaux,

De l’organisateur dont voici quelques extraits : « Bonjour à toutes et à tous et merci d’être présents à nos côtés à l’occasion de cette 8ème édition du Concours International franco suisse quadrette vétérans ! Merci Monsieur le Maire de nous recevoir une fois de plus dans ce beau Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône. Sachez que pour nous, petit club de la Boule Saint Jean, nous en sommes fiers et honorés. Fiers, Mesdames et Messieurs car c’est ici que sont célébrés les unions et les mariages, et nous, notre union avec le peuple helvétique date de 2018 et il est né de cette union une famille franco-suisse que nous entendons bien faire perdurer. Alors un Grand merci à vous Monsieur le Maire et à vos équipes, Adjoints, Conseillers mais aussi à tous ceux qui travaillent dans l’ombre mais que je veux mettre à la lumière car il sont d’une très grande importance pour nous : je veux parler bien sûr des services techniques, de la vie associative, de Frédéric Sercy de la Fispac, de Patrick Varraut aux équipements sportifs, de Gilles Véchambre, Directeur des sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon… donc un grand merci à vous tous.

Merci aussi au Grand Chalon dont son président Sébastien Martin nous a fait l’honneur de nous recevoir l’année dernière et représenté ici par Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports et très appréciée par tous les clubs sportif chalonnais. Merci à nos amis de l’O.M.S, Thierry Thevenet, Jean Luc Durand, toujours présents à nos manifestation et à tous nos sponsors et partenaires présents à nos côtés et qui participent activement à la réussite de notre événement. Merci à mon président Patrick Chevaux et toute son équipe qui ont donné une ampleur à ce concours avec 24 équipes présentes. Merci à toutes les équipes d’être présentes, et parmi elles, nos équipes amies et fidèles et nos amis suisses des clubs d’Yverdon, de Blonay et de Clarens.

Remercier cette année, notre parrain qui est une nouvel fois exceptionnel en la personne d’Anthony Percherancier, Vice-champion du Monde de boule lyonnaise en 2003 en Argentine, trois fois médaillé de bronze aux mondiaux, 13 fois Champion de France, vainqueur de Bellecour…

Comme vous le savez, un événement d’une ampleur mondiale va honorer le peuple français avec la venue à Paris des Jeux olympiques 2024 dans quelques mois et nous nous devions nous aussi, humblement certes, de nous mettre au diapason de cet événement. Je vous invite donc tous à venir participer à la cérémonie d’ouverture de la 8ème édition du Concours International franco-suisse quadrette vétérans. Une haie d’honneur sera mise en place par 19 équipes pour accueillir dans une ambiance musicale 5 équipes mises à l’honneur : Auxonne vainqueur de l’édition 2023, Le Creusot vainqueur de l’édition 2022, L’équipe féminine de Mâcon de Sophie Junon, l’équipe suisse d’Yverdon, l’équipe suisse de Blonay (Montreux) mais aussi le parrain de la 8ème édition Anthony Percherancier, les institutions, les partenaires et sponsors et le club. S’en suivra alors les hymnes nationaux et le début du concours !

Donc vive le sport boule à Chalon, vive l’amitié Franco-suisse, vive le club de la Boule Saint Jean et vive Chalon. Je vous remercie ! ».

L’intervention de Gilles Platret,

Du président du District bouliste de Saône-et-Loire

D’Amadéo Tomasetti, président de la Boule Ferrée de Blonay,

Et de Jean-Yves Burgy, du club d’Yverdon,

Après une cérémonie d’ouverture et de la diffusion des hymnes nationaux suisses et français,

Un hommage à Jacques Labille et Joaquim Da Silva licenciés au club et décédés récemment,

A 10 heures précise débutait le concours.

Un concours qui affichait complet avec ‘vingt quatre’ équipes représentées de qualité reconnues dont 2 équipes suisses Yverdon (en vert sur la photographie) et Blonay .

Face à ces équipes, des équipes amies du club chalonnais étaient venues également pour tenter de gagner le trophée remis en jeu par l’équipe du d’Auxonne (Côte d’Or) victorieuse de l’édition 2023 et du Creusot victorieuse de l’édition 2022, l’Ain était représenté avec l’équipe de Cras-sur-Reyssouze, le Rhône avec l’équipe des ‘Barbarians’, l’équipe féminine de Mâcon de Sophie Junon assistée de Roy Annette (championne de France 2023 en triplette F3/F4) Poligny 39, Sonney Mauricette (F4) Poligny 39, Chevassu Monique (F4) Mouchard 39… mais aussi la Côte d’Or avec Beaune et Génelard, le Jura avec les équipes de Poligny et Conliège), les équipes de Digoin, La Salle, Vinzelle, Mâcon et Préty.

Bien entendu, aux côtés de l’équipe locale de la Boule Saint Jean, plusieurs équipes chalonnaises et des alentours allaient tenter de rester maitre sur leur terre : Les Cheminots, la Boule d’Or Chalonnaise et Crissey.

Enfin cerise sur le gâteau pour le club de la Boule Saint Jean de ce concours avec la présence d’Anthony Percherancier mis à l’honneur en compagnie de Dominique Melin

Après des parties acharnées (3) de 1 heure 45, il était temps d’annoncer le classement des 12 premières équipes primées et de procéder à la remise des récompenses, en présence des autorités.

Classement final

1er Les Cheminots 3 parties gagnées (200 euros + trophée et coupes) accompagnés de Thierry Thevenet (Président de l’O.M.S et de Jean Luc Durand vice-président de l’O.M.S

2ème Génelard 3 parties gagnées (170 euros + coupe) accompagné De Dominique Melin et de l’organisateur

3ème La Boule Saint Jean 3 parties gagnées (140 euros + coupe), accompagnée de Pierre Carlot

4ème La Boule d’Or Chalonnaise 2 parties gagnées (110 euros + coupe) accompagnée de Dominique Rougeron

5ème Vinzelles 2 parties gagnées (Quatre thalassothérapies valeur 96 euros) accompagnés de Thierry Thevenet et Patrick Chevaux

6ème Sophie Junon Mâcon 2 parties gagnées (4 repas au restaurant Chez Jules valeur 92 euros) accompagnée de Charly Bouhot, sponsor du club et de l’organisateur

7ème Poligny 2 parties gagnées (4 magnums) accompagné par Jean Luc Durand et l’organisateur

8ème Sennecey-le-Grand 2 parties gagnées (4 bouteilles de champagne) accompagné par Patrick Chevaux

9ème AS PTT Mâcon 2 parties gagnées (4 bouteilles de Montagny) accompagné par Bruno Rochette Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs

10ème Auxonne 2 parties gagnées (4 bouteilles de vin) accompagné par Benoit Leguay Conrad Directeur de la société La Maison des Travaux

11ème Le Creusot 2 parties gagnées (4 bouteilles de vin) accompagné par Dominique Rougeron

12ème Préty 2 parties gagnées (4 bouteilles de vin) accompagné par David Edmond Directeur de la société Transdev/ Stac

Le club de la Boule Saint Jean remercie l’ensemble des joueurs qui ont contribué à la réussite de cette manifestation mais aussi tous les services de la municipalité impliqués pour la réalisation du concours : Monsieur le Maire, Gilles Platret, ses Adjoints et Conseillers pour la réception des délégations suisses, le Grand Chalon, l’O.M.S, ses nombreux sponsors et partenaires, les licenciés, bénévoles et membres du bureau du club qui ont permis la réalisation de ce projet sportif franco-suisse.

Un grand merci à nos amis suisses des clubs d’Yverdon et de la Boule Ferrée de Blonay, pour leur amitié et leur fidélité.

La Boule Saint Jean remercie la société ‘Rôtisserie ADO (poulet 100% français)’ pour les 150 repas servis.

La société de la Mie Caline et son Directeur Christophe Cotty pour les desserts et le buffet du soir.

Jérôme Ruget du restaurant Chez Jules

La cave de Buxy !

Prochaine étape pour le club chalonnais, les différents concours, les A.S et les concours qualificatifs pour les Championnats de France.

Photoreportage Alexis Guignard

J.P.B-