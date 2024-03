LaPéniche : Une programmation au poil pour le mois de mars

Ça démarre fort avec le retour du tremplin Europopcorn dès demain, samedi 2 mars à 20 heures 30, l'occasion pour quatre groupes qui passeront sur scène, et l'un d'entre eux sera séléctionny par un jury, composé de membres de l'organisation du festival et de LaPéniche, pour jouer sur l'ouverture d'une soirée lors du festival Europopcorn à Mervans en 2024. Découvertes assurées ! Et le vote du public sera pris en compte dans la décision finale.

Rendez-vous la semaine suivante, le samedi 9 mars à 20 heures 30, avec les concerts rock garage pop de Clavicule et Ottis Cœur. Depuis sa création en 2018, Clavicule distille une musique versatile qui s'inspire des sonorités de ses pairs californiens (OSees, Ty Segall, Meatbodies, Fidlar...). Mais le groupe élargit son spectre musical en ajoutant des touches de punk et de psyché, sans oublier le surf ou le grunge. Le quatuor rennais se forge très rapidement une identité sur les plus belles scènes de la région et du reste de la France.

Ottis Cœur, c'est un duo de filles chantent et qui jouent fort, composé de Margaux, la blonde solaire, et Camille, la brune mystérieuse. Sinuant à travers des couplets doux et des refrains rugissants, les deux électrons libres gravitent autour du même noyau : le rock. Guitare, basse et batterie en mains, le duo français transforme sa colère en puissance. Ottis Cœur fait trembler les murs au son des guitares fuzz, des amplis poussés à saturation, des voix harmonisées dans des envolées mélodiques.

Le jeudi 14 mars à 19 heures, c'est Musiques actuelles au lycée avec Loman et Selecta Sympathy for the Vinyl. Des lycéens ont cocréé avec Loman des chansons lors d'ateliers dans le cadre du dispositif Musiques actuelles au lycée avec les Jeunesses musicales de France.

Loman est le projet solo de Romain Yamauchi, artiste franco-japonais producteur et multi-instrumentaliste.

Associant avec beaucoup d'élégance des nappes mélodiques mélancoliques, des beats texturés, une jazzmaster légèrement saturée, à sa voix, tantôt cristalline, tantôt suave et envoûtante. Loman dessine les contours d'un paysage musical électro pop à l'atmosphère très cinématographique. Influencé à la fois par les sons électroniques exigeants et sombres d'Apparat et Jon Hopkins, que par la poésie subtile et éthérée de Ryuichi Sakamoto, Loman nous transporte vers des territoires encore inexplorés et déploie un univers intense, teinté de spleen et de mystère.

Le samedi 16 mars à 20 heures 30, LaPéniche envoie du lourd avec Cosmic Trip Tour. Au programme, quatre groupes : Weird Omen, Magnetic Spacemen, Terreur Twist et Big Bazounga Boogaloo DJ Set.

Après quatre LPs et six EPs, Weird Omen échappe toujours aux comparaisons avec... quiconque ! Weird Omen, trio déglingué au line-up atypique, crache son garage primitif unique, déluge de cuivre trash, de reverb' et de fuzzzzzz. Une transe garage cryptique ou se mêlent sonorités 60's cabossés et néo-garage psychédélique caverneux.

Magnetic Spacemen, c'est la découverte 2023 du Cosmic Trip Tour, incarnant parfaitement notre vision du néo-garage actuel, un savant mélange de garage graveleux, du post-punk et de 60's beat, emballé dans les mélodies accrocheuses et une énergie contagieuse.

Terreur Twist accouche d'un nouveau genre : le Surf Metal Horrifique ! Ambiance sixties, films de série B, horreur potache, le tout baignant dans le reverb' et les rythmes de batterie survitaminés !! Attention, rafale de doubles grosses caisses & riffs mitraillettes in your face !

Si on devait résumer Big Bazounga Boogaloo DJ Set, c'est du garage rock fiévreux et de la soul sauvage, du boogaloo exotique et du jerk frénétique. Difficile pour les genoux de résister à ce cocktail à la fois explosif et terriblement groooovy !!!

Le samedi 23 mars à 20 heures, LaPéniche vous invite pour deux concerts de musique celtique à l'occasion de la Saint-Patrick, avec Lemonfly et Tapis Tigre (Volant). Né en Bourgogne, Lemonfly fait résonner son rock celtique à travers la Francophonie depuis plus de dix ans. Lemonfly livre des lives pleins d'énergie, emportant le public dans des danses et des chants ancrés dans les traditions bretonnes, irlandaises et d'ailleurs !

Mi-tigre, mi-tapis volant, fruit de l'amour entre deux univers brûlants que sont le hip-pop et le néoperreo, Tapis Tigre (Volant) évolue dans le monde des musiques actuelles depuis 2019, avant de s'orienter vers le djing en mars 2023. Sa peau de tigre, son air félin, vibrent et ondulent au son de rythme mêlant tantôt reggaeton, hip-pop, pop et musiques électroniques hybrides. Embarquez pour un voyage sonore en tapis volant, en compagnie d'une artiste, pour le moins, sauvage !

Le vendredi 29 mars à 20 heures 30, c'est musiques électro-méditerranéennes avec Smadj & Napoléon Maddox USA et Olkan & La Vipère Rouge. Smadj fait son laboratoire. Avec les derniers outils technologiques (Orba, JouéPlay, Push... contrôleurs de toute sorte) et ses instruments (Ouds accoustiques et électriques, guitares)... Il va se lancer dans une improvisation électro orientale où il va convier des invités différents différents à chaque représentation pour l'accompagner. Pour la première, il fait appel à Napoléon Maddox USA, chanteur-rappeur-beatboxer, avec qui il concocte le projet «Last Call», mélange de groove, de spoken words et de musiques électroniques et orientales.

Olkan & La Vipère Rouge, c'est une histoire de famille, deux amis de longue date qui ont grandi ensemble dans le Sud de la France. Leur musique, imprégnée d'influences méditerranéenne, a le sang chaud. Ils nous livre un live techno instrumental, aussi coloré que rentre-dedans dans lequel se croisent des instruments de la Méditerranée à une voix qui peut-être autant suave que sortie de la bouche d'un loubard des années 90.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati