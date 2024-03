Rugby : le CRC reçoit Morteau pour rester dans son objectif !

Le Championnat qualificatif de Régional 2 commence à voir la fin de saison puisqu’il ne reste plus que cinq rencontres dans cette phase. Ensuite seuls les quatre premiers de la poule 1 seront qualifiés pour les phases finales du Championnat de France de cette série régionale.

Quand est-il du Chatenoy Rugby Club (CRC) qui affronte ce dimanche 3 mars 2024 l’équipe de Union Rugby Morteau Plateau 25, une équipe de Franche-Comté que le CRC a battu lors du match aller sur le score de 12 à 26.

L’objectif que s’étaient fixés les entraineurs en début de saison était de se situer à la 5e place, voire en fonction des résultats, accrocher une 4e place qualificative.

Il a fallu pas mal batailler tous les dimanches pour rester au milieu de ce tableau relevé car, on le sait, certaines équipes évoluaient en Régional 1 voire en Fédérale 3 la saison précédente.

Actuellement le CRC est 6e ( sur 10) au classement avec 23 points derrière St Apollinaire avec ses 33 points. Cela peut paraître important mais quand on regarde les matchs restant à jouer pour les deux clubs, la 5e place est possible pour le CRC sachant que les Châtenoyens affronteront trois clubs classés en dessous alors que les Cote d’oriens joueront des clubs quasiment tous qualifiés lesquels chercheront une meilleur place encore.

Pour Rudy Léger et Sébastien Balency, les deux entraineurs aux manettes ce vendredi soir, cette 5e place est possible compte-tenu de l’état d’esprit du groupe de joueurs, que ce soient ceux de la Première comme ceux de la B : « On est vraiment content du travail des gars. Ils s’investissent de semaines en semaines et on sait qu’il y a un réel et important progrès, si l’on se fit à la saison dernière. Ceci pour les deux équipes qui en réalité ne font qu’une dans l’esprit. »

Puis d’ajouter de façon unanime : « On le voit bien dans le comportement. On sent plus de volonté déjà de venir plus régulièrement aux entrainements des mercredi et vendredi; Surtout les gars ont le sourire et cela compte beaucoup. »

Une équipe qui semble solide pour affronter les Francs-Comtois de Morteau d’autant qu’il y a, ce dimanche, le retour de deux vieux briscards ( après suspension) s’agissant de Franck Theulot et Laurent Olivier.

Le mot d’ordre de Thomas Bouillot, l’un de deux co-présidents est simple : « Il faut gagner dimanche pour rester à notre place et surtout aller chercher cette 5e place que l’on s’est fixée car on le mérite. »

Ne serait-ce aussi pour attirer des jeunes au rugby de Chatenoy mais aussi pour commencer à préparer la nouvelle saison 2024 - 2025 qui se murmure.

Tout en lançant un appel urgent pour trouver d’autres bénévoles sérieux et dévoués afin d’assurer le bon fonctionnement du club qui de ce coté manque visiblement de bras.

JC Reynaud

Composition Equipe 1 :

1 - Bourgeon; 2- Joanon; 3 - Bon; 4- Meunier; 5 - Olivier; 6 - Martin (c); 7 - Theulot; 8- Clément; 9- Giacomin; 10 - Beauviche; 11 - Bonsembiante; 12 - Pointurier; 13 - Cognard; 14 - Huguenot; 15 - Plissonnier; 16 - Rateau; 17 - Da Chuna; 18 - Saunier; 19 - Demizieux; 20 - Leblanc; 21 - Massot; 22 - Campos



coups d’envois CRC - Morteau

13h30 pour l’équipe B : arbitre Maximiliano Prompt Moldanodo

15h pour l’équipe 1 : arbitre Morgan Trivier, Représentant fédéral : Sébastien Gros