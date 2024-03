Mise en sommeil de l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Châtenoy le Royal après délibération de l’Assemblée Générale extraordinaire de ce vendredi 1er mars 2024.

Après 14 ans à la tête de l’amicale pour le don de sang bénévole de Châtenoy le Royal, Christiane Tremoy avait averti depuis un certain temps de sa décision de céder le poste de présidente.

Lors de la dernière assemblée générale ordinaire, le tiers sortant dont le secrétaire faisait partie ne s’est pas représenté.

Après appel à candidature, aucun prétendant ne s’est manifesté pour reprendre ces deux postes importants dans une association, entrainant ainsi l’obligation de réunir le CA pour une prise de décision sur le devenir de l’amicale.

Ce n’est pas de gaieté de cœur que les membres du CA ont décidé de faire une AG extraordinaire réunissant le CA, les membres de l’amicale, les représentants de la ville et les représentants de l’union départementale des amicales pour le don de sang.

Ce vendredi 1er mars 2024, s’est tenue cette AG extraordinaire en présence de Roland Bertin 1er adjoint représentant le maire, Pascale Lepers adjointe à la vie associative, Joëlle Goujon de l’union départementale, l’ensemble au complet des membres de l’amicale, Jean-Paul Guyennot vérificateur aux comptes.

Après délibération, les membres de l’amicale ont voté à l’unanimité la mise en sommeil de l’amicale et ce, jusqu’au 11 octobre 2024, laissant ainsi la possibilité aux candidats qui souhaiteraient faire perdurer l’amicale de se manifester. La présidente assurera les affaires courantes jusqu’au 11 octobre.

IMPORTANT : Sans candidats une nouvelle AG extraordinaire aura lieu pour la dissolution de l’association, c’est-à-dire : une mort assurée de l’Amicale pour le don de sang bénévole de Châtenoy le Royal.

Néanmoins, il est certain que les membres actuels sont prêts et disposés à aider la nouvelle équipe surtout pour l’organisation et la mise en place des collectes car les collectes sont bien au cœur du problème : sans amicale, il n’y aura plus de collectes sur Châtenoy le Royal et avec le risque de perdre des donneurs, alors qu’un manque de poches de sang est toujours présent.

La parole a été donnée à Roland Bertin 1er adjoint qui n’a pas été sans exprimer les regrets de la municipalité sur la décision de mise en sommeil prise par obligation par l’amicale pour le don de sang. Il a remercié Christiane Tremoy la présidente, son mari Michel et tous les membres de l’association pour leur investissement durant toutes ces années au service de la santé. Il a souhaité qu’il y ait une issue favorable de reprise et a assuré que les nouveaux pourraient compter sur le soutien de la mairie.

Quant à Pascale Lepers, adjointe, elle a remercié tous les membres de l’amicale et elle a ajouté : « on aimerait ne jamais avoir à faire ce type d’AG. » Des mots qui en disent long sur l’amertume de voir s’arrêter cette association en lien direct avec la santé et les vies sauvées par les collectes de sang.

Il s’avère (vérification faite sur le site de l’EFS) que la collecte du 18 mars à Châtenoy le Royal est maintenue, à la grande surprise de Christiane Tremoy, présidente, des membres de l’amicale, des deux adjoints de la mairie, qui n’ont nullement été informés. La considération de l’humain et le respect seraient-ils en train de disparaitre au profit de la bureaucratie ??...

Pour terminer sur une petite note positive, une personne, cadre de santé à la retraite, était présente ce vendredi soir et serait prête à rentrer dans le bureau de l’amicale à condition bien sûr d’être épaulée. Pour ce faire, elle lance un appel afin de constituer une équipe dans le but de continuer l’Amicale pour le don de sang bénévole de Châtenoy le Royal.

Si vous souhaitez participer à l’aventure de cette association d’utilité publique, vous pouvez vous faire connaitre auprès de Christiane Tremoy ou des membres de l’amicale.

Pour continuer à sauver des vies, unissons nos forces, l’amicale vous attend.

C.Cléaux