Après le carnaval, place au cinéma ! Programme de la première journée du festival

De 9 h à 20 h 30, découvrez les 11 rendez-vous cinématographiques de cette 1re journée d’un Festival unique en France.

9 h à l’Espace des Arts :

LA SALLE DES PROFS, de Ilker Çaták en avant-première*

Ce film allemand vient d’être nominé dans la catégorie du « Meilleur film étranger » pour les Oscars américains.

La projection sera suivie d’une conférence avec extraits de films sur le cinéma allemand depuis la chute du mur de Berlin (entrée libre pour la conférence qui débutera à 10 h 45).

10 h à l’Espace des Arts

LA TRAVERSÉE, un merveilleux film d’animation de la réalisatrice Florence Miailhe. Elle sera en master class mercredi à 13 h 45.

13 h 45 à l’Espace des Arts

NOUVEL ORDRE, de Michel Franco.

Ce film a obtenu le grand Prix du Jury à la Mostra de Venise en 2020.

La projection sera suivie d’un échange avec le directeur de la photographie Yves CAPE et le critique (Revue Positif) N. T. Binh

14 h à l’Espace des Arts

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL, de Yusuke Hirota

Un formidable film d’animation sur l’écologie

14 h au Megarama Chalon**

COMME UN LUNDI, de Ryo Takeboyaschi en avant-première

Ce film reprend le thème de la boucle temporelle et égale presque son modèle l’indémodable Un jour sans fin

16 h à L’Espace des Arts

DISSIDENTE, de Pier-Philippe Chevigny en avant-première

Primé dans de multiples festivals, ce film canadien est un protraot sans fard du capitalisme qui broie les corps et souille les âmes.

16 h à L’Espace des Arts

ET LA FÊTE CONTINUE, de Robert Guédiguian en présence de Robert Guédiguian et de N. T. Binh

Le dernier film de Robert Guédiguian, toujours soucieux de justice sociale.

18 h au Mégarama

LE VIEIL HOMME ET L’ENFANT en avant-première

Un film islandais très court (1 h 16) mais plein de poésie et d’émotion.

18 h 15 à l’Espace des Arts

Vernissage de l’exposition consacrée au réalisateur Robert GUÉDIGUIAN en présence de Robert Guédiguian (entrée libre).

20 h au Mégarama

BORDER LINE, de Juan Sebastian Vasquez en avant-première.

Un polar remarquable, tendu à l’extrême récompensé par le prix du Public au dernier festival REIMS POLAR

20 h 30 à l’Espace des Arts

Un ciné concert avec un chef-d’œuvre du cinéma muet : LES LARMES DU CLOWN et avec trois musiciens bien connus du monde du jazz Gaël MEVEL, Thierry WAZINIAK, Jacques Di DONATO

Communiqué du festival Chefs Op’ en Lumière

* Souvent réservé aux critiques, un film en avant-première est projeté avant la première séance des salles tout public. En bref, vous serez l’un des premiers à le voir !

** Temps du trajet à pied entre l’Espace des Arts (EDA) et le cinéma Megarama : 15 à 20 min max

Festival Chefs Op’ en lumière 2024, 6e édition (4 au 10 mars)

Lieux : Megarama et Espace des Arts – Chalon-sur-Saône (71100)

Pour connaître le détail de la programmation de ces 7 jours, rendez-vous sur le site : festivalchefsop.fr

Tarifs :

— Pour les projections de films : tarif normal 7 € ; tarif réduit* 5 €.

Ou carte 10 entrées non nominative, donc partageable : tarif normal 50 € ; tarif réduit*40 €.

— Pour le ciné concert : tarif normal 11 € ; tarif réduit*7 €.

— Entrée gratuite, réservation conseillée : conférences, master class, séances de courts métrages, aventure du Nikon Film Festival, séance avec la Cinéfabrique, exposition à l’Espace des Arts, workshops et cérémonie de clôture.

*Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois : moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap.

Réservez (depuis le site du Festival, ou en scannant le QRcode sur la plaquette) ou achetez votre billet sur place.