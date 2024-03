Cérémonie de réception des groupes et des musiques de carnaval

Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 3 mars, à 11 heures, au Parc des Exposition se déroulait la réception des musiques de Carnaval en présence de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’ Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, de Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission, du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes…

Venant de suisse, d’Espagne, de Belgique, du Burundi… info-chalon était présent pour constater la qualité des représentations musicales donné au public présent.

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B