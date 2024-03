Le RN71 "apporte son soutien aux agriculteurs"

Communiqué de presse

Soutien des élus RN du département auprès des agriculteurs.

Les élus régionaux Rassemblement National de Saône-et-Loire, Aurélien DUTREMBLE et Valérie DELOGE, se sont rendus ce mercredi au Salon de l’Agriculture, pour échanger avec les agriculteurs et les acteurs locaux de la filière et leur témoigner leur total soutien.

Ceux-ci ont pu présenter les mesures du parti de Jordan BARDELLA, de bon sens pour sauver et redresser le modèle agricole français. Le projet agricole régional et national du « mangeons français » prévoit la sanctuarisation de l’agriculture française face à la concurrence déloyale internationale des traités de libre échange en lui donnant la priorité dans les commandes publiques : 100 % viandes et légumes locaux, français dans les cantines scolaires. Ce programme prévoit aussi l’exonération des droits de succession pour permettre la transmission des exploitations et la fin de l’écologie punitive.

Le Rassemblement National défendra toujours les intérêts de la France qui se lève tôt et travaille dur. Marine LE PEN, Jordan BARDELLA et tous les Élus régionaux et nationaux RN s’érigeront systématiquement contre la politique pro-européenne, anti-française de MACRON et se battront toujours pour protéger les Français en instaurant un patriotisme économique et agricole pour leur permettre de vivre décemment de leur travail.