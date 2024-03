PARIS-NICE - Stationnement, accès, animations... info-chalon.com vous dit tout

Infos riverains qui sont transmises aux Chalonnais

CIRCULATION

▶ circulation interdite de 5h30 à 15h : place Saint-Jean-de-Maizel, quai Gambetta, place et rue du Port Villiers (entre la rue de la Lyon et la place du Port Villiers), quai des Messageries, pont Saint-Laurent, place Louis-Armand Caillat (depuis la rue des Cochons de Lait).

▶ circulation interdite de 9h30 à 15h : quai de la Poterne, quai Sainte-Marie, impasse de la Gravière, chemin de halage et avenue Léon Blum.

▶ des dispositifs spécifiques seront mis en place pour assurer l’accès et la sortie des riverains,

▶ les véhicules enclavés place du Châtelet, impasse de l’Ancienne Prison, rue Saint-Georges (entre la rue des Tonneliers et la place du Châtelet), emprunteront la rue du Châtelet, la rue du Pont, quai de la Poterne (voie longeant les immeubles), rue des cochons de Lait, place Saint-Vincent, rue de la Poissonnerie, rue du Cloître, rue Edgar-Quinet, place, rempart et promenade Sainte-Marie puis avenue Léon Blum.

MISE EN IMPASSE

▶ rue de Strasbourg, depuis la rue des Chavannes, en direction du quartier Saint-Laurent,

▶ rue Georges-Maugey depuis la rue de la Grange Frangy,

▶ rue des Meules depuis la rue de l’Alma en direction du quai Saint-Cosme,

▶ rue du Temple depuis la rue de Lyon (accès riverain uniquement),

▶ rue des Lancharre depuis la rue de Lyon (accès riverain uniquement),

▶ promenade Sainte-Marie depuis l’avenue Léon-Blum (accès riverain uniquement),

▶ rempart Sainte-Marie depuis l’avenue Mathias en direction du quai Sainte-Marie,

▶ place Saint-Jean-de-Maizel depuis la rue de Lyon jusqu’au quai Gambetta.

STATIONNEMENT

▶ stationnement interdit du mardi 5 mars (14h) au mercredi 6 mars (15h) : rue du Port Villiers (entre la rue de Lyon et la place du Port Villiers), place du Port Villiers, quai des Messageries, place Sainte-Marie (espace jouxtant l’Espace Santé Prévention), quai Sainte-Marie (partie en épi jouxtant au parc de stationnement côté Saône), quai de la Poterne, rue des Cochons de Lait, place Louis-Armand Caillat,

▶ stationnement interdit du mardi 5 mars (19h) au mercredi 6 mars (15h) : quai Gambetta, rue Caumartin, rue du Temple (entre la rue de Lyon et le quai Gambetta), rue des Lancharre, chemin de halage, rue de l’Alma (entre la rue des Meules et le quai Saint-Cosme), rue Sébastopol (entre la rue des Meules et le quai Saint-Cosme), rue Edgar-Quinet (entre la rue de la Providence et le quai de la Poterne).