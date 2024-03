Nouveau commerce à Chalon : La Fabric’a Cuisine

L’interview de son gérant par info-chalon.com

Installé récemment 9 Place de Beaune à Chalon-sur-Saône à la place de l’établissement Zoom, ‘ La fabric’a cuisine’ devrait ouvrir ses portes officiellement le 20 avril.

Info-chalon a rencontré le gérant de la société Cherif Mazouji, décorateur d’intérieur, concepteur de cuisine, salle de bains et dressing :

Quels produits allez-vous proposer, seulement des cuisines ?

C.M : « Tout d’abord des cuisines de la marque ARREDO 3 de fabrication italienne, qui sont des cuisines milieu haut de gamme mais qui restent accessibles en terme de prix… des salles de bains haut de gamme de la marque CERASA dont j’ai l’exclusivité et pour les dressings de la fabrication française (Saint-Etienne).

Et concernant la robinetterie, éviers et électroménagers ?

C.M : « C’est le client qui choisira mais nous lui proposerons de la fabrication française, allemande et italienne.

Qu’est-ce qui vous différencie des autres ?

C.M : « D’abord, on fait des cuisines adaptées à nos clients (tailles, accessibilités du lieu, espace de vie …) avec toutes les finitions possibles et inimaginables. Vous trouverez des salles de bains faites sur mesure avec des meubles atypiques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nos poseurs sont de grands professionnels qui on l’art du détail, afin que le client soit satisfait ! Vous pouvez d’ailleurs nous retrouver sur notre site [email protected] .

J.P.B