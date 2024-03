9ème année de l’opération ‘Un carnaval pour tous’ : Les forains au grand cœur toujours aussi solidaires en direction des personnes en situation de handicap

Cette année les personnes en situation de handicap n’ont pas hésité à se lancer dans les manèges à sensation !

Le dispositif ‘Manège pour tous’ est une opération mise en place par l’ensemble des forains du carnaval de Chalon-sur-Saône depuis 2015. Une opération qui est diligentée par Jordan Drouhin (Autos scooter, Place de Beaune) et Sébastien Boulet (manège Tropical Surf, Place de Beaune). Elle permet aux personnes en situation de handicap d’avoir la gratuité des manèges le temps de l’opération et de goûter aux joies de la fête foraine!

Ce dispositif s’adresse à tous les établissements du Grand Chalon travaillant sur le handicap ! Si la mise en place de cette action solidaire en 2015 comptait seulement 2 participants, elle a connu ce lundi 4 mars 2023, à 13 heures 30 un véritable succès avec la présence de 221 personnes en situation de handicap et une soixantaine d’accompagnants, soit 161 personnes en tout qui ont pu bénéficier de tours de manège.

Fort de son succès, de nombreux centres : I.M.E Georges Fauconnet de l’AMEC, MAS Casiopée, l’accueil de jour de l’AMEC, FAM Arc en Ciel de l’association Les Papillons Blancs de Bourgogne du Sud, La Mutualité de Saône-et-Loire DAS (dispositif accompagnement spécifique) et l’I.M.E de l’Institut Eugène Journet, ADFAAH-SAJ, APF Service d’accompagnement médico social, ADFAAH du foyer Arcadie, APF (SESSAD) et l’ AMEC accueil de jour, ont pu profiter de cette opération.

Après une distribution de badges devant la Maisons des Vins, lieu de rendez-vous, tous se sont rendus sur les différents manèges grâce à de nombreux forains qui ont joué le jeu (train fantôme, auto-scooter, manèges à sensation, chenilles, montagnes russes…).

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Bruno Legourd, 1er adjoint, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain …

Gilles Platret qui tenait à préciser : « Il faut savoir qu’en 2018, on comptait 96 personnes en tout avec les éducateurs, en 2022, on était passé à 113, l’année dernière nous étions à 174 personnes, cette année nous sommes 221, donc nous sommes vraiment en progression et cela regroupe 12 structures au total qui ont répondu à l’événement. Alors bien sûr parmi ces 221 personnes, nous avons une soixantaine d’éducateurs qui viennent en appui mais cela reste quand même énorme. On a l’association médico-éducative du chalonnais, l’I.M.E, la mutualité, le foyer José Marchand, FAM Arc en Ciel etc.. donc, c’est un énorme succès. Evidemment tout cela est basé sur la générosité de nos amis forains, c’est une initiative que l’on porte nous la ville et l’agglomération mais c’est avant tout une initiative des forains qui sont là ! […] Ils offrent la gratuité des manèges, un goûter, des peluches, ils ont une générosité qui est énorme. Cette année, ces mêmes forains sont allés voir nos aînés dans les foyers logements, ils ont été voir aussi les enfants hospitalisés à l’Hôpital William Morey et maintenant ce sont les personnes en situation de handicap, franchement c’est un sans faute et ils démontrent encore une fois que ce sont des personnes qui ont du cœur ! ».

Clin d’œil aux courageux montés sur la chenille de Michel Anthony ‘Galactineige’ (Place de Beaune).

Sur le manège à sensation Sébastien Boulet ‘Tropical Surf’ (Place de Beaune).

Sur les ‘autos scooter’ de Jordan Drouhin (Place de Beaune).

Au goûter offert

Un grand merci aux forains pour leur générosité et le goûter offert à partir de 15 heures 45 aux nombreux participants de cette belle opération.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B.