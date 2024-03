AVIS DE DECES - Madame Colette COLLIN née GOSSWEILER

CHÂTENOY-LE-ROYAL - BLONAY - VALENCE - SAINT-MARCEL



« L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23.

Martine et sa compagne Guilaine, Dany, ses filles ;

Joël et Laure,

son fils et sa belle-fille ;

Marie-Laurence, Audrey, Anne, Olivier, Julie, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

Bernard, son frère ;

ses belles-sœurs,

vous font part du rappel à Dieu de

Colette COLLIN

née GOSSWEILER

survenu le 3 mars 2024,

dans sa 98e année.

Ses obsèques auront lieu samedi 9 mars 2024 à 10 heures au temple de Chalon-sur-Saône, 25 rue Carnot.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.