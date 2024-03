AVIS DE DECES - Madame Odette GAUDILLIÈRE née BERNAUD

SAINT-RÉMY



Dominique et Eric, Gilles et Aline, ses enfants et leurs conjoints ;

Sylviane, Nelly, ses belles-filles ;

ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette GAUDILLIÈRE

née BERNAUD

survenu le 2 mars 2024, à l'aube de ses 97 ans.

Selon ses volontés la cérémonie sera célébrée dans la stricte intimité familiale.

Odette repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Elle a rejoint son époux,

René

décédé en 1986 ;

sa fille,

Marie-Hélène

décédée en 2015 ;

ses fils,

Jacky et Jean-Pierre

décédés en 2016 et 2023.