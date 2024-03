CARNET BLEU - Bienvenue à James

James MONTILLOT est né le 28 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième bébé de Coralie PERRON et d'Alexy MONTILLOT. La maman est assistante logistique et le papa est brancardier à l'hôpital. La petite famille réside à Marcilly-lès-Buxy. Félicitations aux parents et bienvenue au bébé !