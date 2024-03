Ouroux-sur-Saône : Inauguration de la Chambre funéraire du Pranet

Un moment empreint de solennité et de respect où l’engagement sans faille de cette entreprise menée par une femme auprès des familles endeuillées a été salué.

Avec une solide expérience à leur actif, les Pompes funèbres Brigitte Rolland sont reconnues pour leur professionnalisme et leur dévouement envers chaque famille qu’elles accompagnent dans le deuil.

Parmi les nombreux invités étaient présents Jean-Michel Desmard, maire d’Ouroux-sur-Saône et Élisabeth Roblot, vice-présidente du département.

La chambre funéraire, un lieu de recueillement

Elle offre un espace paisible et respectueux où les proches peuvent rendre un dernier hommage à leur être cher dans la dignité. La chambre funéraire du Pranet est bien plus qu’un lieu de recueillement : c’est un lieu où les souvenirs sont honorés, où les larmes sont partagées, et où l’amour perdure même à travers la perte.

Mais au-delà des installations impeccables, cette inauguration était aussi l’occasion de réaffirmer l’engagement de Brigitte Rolland et de rappeler que, au-delà des services funéraires, ils sont là, aussi, surtout, pour offrir un soutien humain et compatissant à ceux qui en ont besoin. Une équipe dévouée et qualifiée, qui fait preuve d’empathie et de compassion envers les familles dans le deuil.

Lorsqu’une famille est confrontée à la perte d’un être cher, elle peut souvent se sentir dépassée par les nombreuses démarches administratives à accomplir. C’est là que l’équipe de Brigitte Rolland intervient avec son savoir-faire et son sens de l’écoute.

L’équipe de Brigitte Rolland continue à perpétuer cette tradition d’excellence, apportant réconfort et soutien aux familles dans leur moment le plus sombre.

Comme l’a rappelé Élisabeth Roblot : « Brigitte sait accueillir les familles avec humanisme, écoute. Toutes les personnes qui ont eu besoin de tes services le disent... Brigitte, c’est ”Je ne lâche rien, la ténacité”. Une chef d’entreprise comme elle, ce n’est pas facile, surtout dans ce domaine. Mais tu n’as rien lâché et tu as franchi tous les obstacles, un à un, grâce aussi à ton équipe... Belle réussite et merci pour tout ce que tu fais. »

Le mot de la fin, bien sûr, est revenu à Brigitte Rolland :

« Merci à Élisabeth Roblot, conseillère départementale, à Jean-Michel Desmard, maire d’Ouroux-sur-Saône, merci à tous les élus des communes qui nous entourent et un immense merci à tous les artisans qui m’ont aidée à mener ce projet. Merci, surtout, à toute mon équipe [chaque membre a été nommé]. La construction de cette chambre – la deuxième après celle de Ciel, ouverte en 2016 – a pour but d’apporter un service de proximité à nos familles. Et j’aimerais faire un point sur la réglementation des chambres funéraires : il faut savoir que nous avons l’obligation d’ouvrir nos chambres funéraires à nos confrères, aux demandes de leurs familles et, réciproquement, nous devons pouvoir accéder à toutes les chambres funéraires, région ou pas région . L’essentiel reste, toujours, de respecter le choix des familles. »

Pompes funèbres Brigitte Rolland

SAINT MARCEL (71380) – 77, Grande rue

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Tél. : 03 85 41 26 66

Site : [email protected]

Nathalie DUNAND

[email protected]