Le Pôle Compétition BREAKING éblouit la scène locale avec ses performances !

Mais leur impact va bien au-delà des trophées, ce qui les distingue vraiment, c’est leur capacité à laisser une empreinte. Leur secret ? Un esprit d’équipe inébranlable et un travail collectif acharné ! Leur dernier triomphe au sélectif régional de Tournus le 25 février en est la preuve. Deux de leurs membres se sont distingués en devenant champions régionaux, propulsant ainsi leur équipe vers de nouveaux sommets. Et maintenant, avec leur qualification assurée pour le championnat de France BREAKING à Dunkerque en mai, ces jeunes danseurs qui ne manquent pas de talent, sont prêts à briller encore plus fort sur la scène nationale, portant haut les couleurs de notre région !

Résultats :

- Sélectif Régional Bourgogne Franche Comté Breaking :

BBOY +16 ANS : Antoine Trognot Champion régional (TOP 16 National, qualifié au Championnat de France)

Ethan Keck Vice Champion régional

Milo Cognolato Demi Finaliste

BGIRL -16 ANS : Léna Correia Ribeiro Championne régional (TOP 16 National, qualifiée au Championnat de France)

Zoé Dechamp Vice Championne régional

BGIRL +16 ANS : Élise Roux Vice Championne régional

Emma Krpic demi finaliste

- Battle Crescent / Mâcon (71) : VAINQUEUR - Antoine Trognot, Milo Cognolato, Paul Kuntzmann, Ethan Keck

VAINQUEUR Catégorie -12 ans : Mylan Tranchant

Finaliste Catégorie -12 ans : Lilou Parmentier

- Journées Franco-Allemande / Mayence (Allemagne) : Récompense Européenne

- Battle MJC / Mâcon (71) : VAINQUEUR - Antoine Trognot, Milo Cognolato, Ethan Keck

- Battle internationale Au delà des Préjugés / Lausanne (Suisse) : QUART DE FINALE - Antoine Trognot et Emma Krpic

- Battle Breakin'Move / Crémieu (69) : FINALISTE - 2ème place Antoine Trognot

DEMI FINALE - Elise Roux, Léna Correia Ribeiro

- Battle SBBK#3 / Saint Bel (69) : FINALISTE - 2ème place Milo Cognolato, Ethan Keck, Arthur Jolivet

- BBOY FRANCE Grand Est / Chenôve (21) : DEMI FINALE - Ethan Keck, Paul Kuntzmann, Antoine Trognot

- ZlaberBattle / Décines-Charpieu (69) : DEMI FINALE - Antoine Trognot, Milo Cognolato, Paul Kuntzmann, Arthur Jolivet

- Battle Tempor'air / Épinal (88) : DEMI FINALE - Antoine Trognot, Milo Cognolato, Paul Kuntzmann, Gabin Dunand, Ethan Keck

Photos transmises par Florian Chalumeau pour publication.