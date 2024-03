L’évènement 3 Brasseurs, c’est la Saint Patrick, jeudi 7 mars

Jeudi 7 mars, c’est le rendez-vous mensuel de notre lancement de bière ! Et celle-ci n’est pas des moindres puisque, durant tout le mois de mars, on fêtera la Saint-Patrick, l'un des saints patrons les plus célèbres d'Irlande.

Et un jeudi en musique !

Pour cette occasion immanquable, nous avons l’honneur d’accueillir Doc Blue pour un concert de quatre heures !

N’hésitez pas à réserver votre table au plus vite.

