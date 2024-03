Les 3 jours GEIQ en Bourgogne-Franche-Comté

Le Comité Régional GEIQ Bourgogne Franche-Comté est fier d'unir les GEIQ de la région pour réaliser sous l'impulsion de la Fédération Française des Geiq, une opération 3 jours GEIQ, dont la thématique le Sport comme outil de recrutement, de rencontre et de partage ; à fait naître des invitations inédites.

En Bourgogne Franche-Comté : notez 5 Rendez-Vous du 19 au 21 mars 2024.

Les chercheurs d’emploi de Chalon sur Saône, Dijon, Besançon, Belfort, Montbéliard et Lons- Le-Saunier pourront, chausser leur paire de baskets pour passer un entretien professionnel pas comme les autres. La pratique sportive permettra à chaque candidat de dévoiler son potentiel et ses compétences professionnelles.

Le sport peut avoir un impact positif sur les aspects sociaux et professionnels des individus en favorisant leur intégration et leur insertion sociale. Le projet "Job Truck", élaboré au sein du GEIQ Profession Sport & Loisirs par Alexandre Jeanvoine, a séduit les GEIQ Bourgogne Franche-Comté, qui osent mettre en avant les compétences et les attentes professionnelles à travers la pratique sportive.

Ce dispositif permet de décloisonner l’exercice du job dating traditionnel en favorisant une approche ludique grâce à l’activité sportive.

Venez découvrir comment le sport devient un véritable levier de recrutement, de rencontre et de partage !