La musique réunionnaise de "Nana Koura" et la voix d’Elise Theurel du groupe "L’Arsène" ont envouté le public à la salle Maurice Ravel à Châtenoy le Royal.

Deux groupes, deux styles et une seule destination, transporter l’auditoire dans leur monde musical.

Une soirée jazz organisée par l’association Accordéons, Musiques et Chants en partenariat avec la municipalité de Châtenoy le Royal qui n’a pas failli à sa tradition, celle de ravir le public venu nombreux pour écouter les deux groupes qui se sont produits sur scène.

Le public, confortablement installé par tables, a donné d’entrée l’ambiance boite de jazz à cette soirée avec une avant-scène au plus proche des gens pour une meilleure communion avec l’orchestre.

Anne-Marie Recordon présidente de l’association AMC a remercié les élus de la ville pour leur présence à cette soirée et leur soutien pour l'organisation de ce spectacle. Elle a ensuite laissé la place à la musique avec le premier groupe "Nana Koura".

La première partie de concert a débuté sous le charme de la voix de Jonathan du groupe "Nana Koura", alliant Pop rock réunionnais et chants plus traditionnels. Il n’a pas hésité à interpeler l’auditoire avec des expressions créoles. Il était accompagné par Mathieu au clavier, Clément à la batterie et Joseph Bijon à la guitare. Le registre vocal de Jonathan est surprenant, des graves un peu sombres aux aigus presque rieurs, il a subjugué le public par sa facilité à jongler avec les mélodies.

Le public aurait aimé les entendre encore plus longtemps mais le moment de la pause était arrivé avec un petit entracte, le temps d’arranger la scène pour le groupe "L’Arsène" qui allait faire la deuxième partie de soirée.

Un tout autre style et registre pour ce quartette qui a dans son répertoire tout un ensemble de morceaux revisités passant par la Soul, le funk et rock avec une pointe de musique noire américaine.

Accompagnée par trois musiciens, Elise Theurel, la divine chanteuse du groupe, a captivé durant toute cette fin de soirée un auditoire toujours plus enthousiaste chanson après chanson avec un tour de chants riche de mélodies généreusement bien arrangées. Cette belle jeune femme possède une voix exceptionnelle, d’une limpidité qui n’a rien à envier à bien d’autres chanteuses. Dès la première chanson, le public l’a très vite compris et a apprécié les nombreuses interprétations du groupe.

Même s’il était fort tard lorsque le concert s’est terminé, tout le monde aurait bien écouté encore une ou deux autres chansons.

Le public a fait une véritable ovation aux deux groupes.

Une soirée musicale de l’association Accordéons, Musiques et Chants qui n’a pas failli à sa tradition de qualité, de bonne ambiance avec à la clé deux groupes très prometteurs pour les années à venir et que le public retrouvera certainement lors de leurs prochaines prestations.

C.Cléaux