IVG - Une victoire historique pour les droits des femmes, mais quel accès à ce droit pour les jeunes ? s'interroge la FCPE

A l'occasion du 8 mars 2024, Journée internationale des droits des femmes, la FCPE salue la victoire historique, de voir inscrit dans le marbre de notre constitution, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, après tant de décennies de combat. Le véritable enjeu est désormais l'effectivité de ce droit pour tous et partout, quel que soit leur âge.

La FCPE soutient, comme elle l'a toujours fait, les femmes dont les droits sont attaqués. Elle exige que l'accès à la pilule du lendemain, que l'assistance en cas de grossesse non désirée soit efficace grâce à une médecine scolaire vraie et forte avec des infirmières, des médecins et des adultes qualifiés présents dans chaque établissement scolaire. Il s'agit d'être au rendez-vous des besoins, d'accompagner les jeunes en matière de contraception et le cas échéant, dans leurs démarches d'interruption volontaire de grossesse.

Les représentants de parents ont par ailleurs un rôle important à jouer en impulsant des initiatives au sein des comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement dans les collèges et lycées. Cette semaine, le Conseil supérieur des programmes a publié, le programme d'éducation à la sexualité depuis le cours préparatoire jusqu'à la classe de terminale. Nous attendons de l'État un engagement réel et sans faille pour remplir, enfin, ses obligations en la matière.

Le respect de la loi, l'information et la prévention offriront toujours la meilleure des libertés.