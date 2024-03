JO PARIS - "Ouvrir grand les Jeux, c'est en faire un événement populaire, accessible à tous".. Tel était l'engagement du gouvernement

"Populaire... populaire ou ne sera pas", tel était l'engagement du Président de la République et du Comité d'organisation des JO de Paris qui se tiendront d'ici quelques mois. A grands coups de com' un peu partout, le gouvernement avait martelé sa volonté de voir une journée inaugurale ouverte à toutes et tous sur les quais de Seine jusqu'à annoncer 2 millions de spectateurs. A l'époque, les spécialistes de la sécurité et bien d'autres avaient émis de sérieux doutes quant à la capacité de garantir une sécurité sur plusieurs kilomètres en plein air. Toujours à la même époque, l'organisation mais aussi l'équipe présidentielle et le Président de la République en personne, avaient dénoncé les commentaires aigris des spécialistes de la critique. Admettons...

Et soudainement, on apprend que finalement que la jauge de spectateurs admis à assister à l'inauguration des JO, à savoir le moment phare de l'événement, est drastiquement revue à la baisse. Seuls 326 000 personnes seront autorisés à assister à la cérémonie d'ouverture. Et sur cette jauge, la plupart des personnes seront invitées. Pire, les organisateurs incluent dans ces 326 000 personnes, les milliers de Parisiens qui pourront observer depuis leurs balcons.

Ceux qui étaient accusés d'oiseaux de mauvais augure ont sans doute eu tort d'avoir raison trop tôt. La réalité vient tordre les grandes déclarations et transforme petit à petit ce grand rendez-vous populaire comme celui de l'entre-soi.

On devait voir ce qu'on allait voir... à priori c'est déjà tout vu ! On évitera de s'embarquer sur les quais de Seine, faute de moyens ou de carton d'invitation. Allez, évidemment, ça ne nous empêchera pas de regarder derrière notre poste de télévision.. Coup de bol, nous n'avons plus de redevance télé à payer ! C'est toujours ça de pris ! Mais franchement que certains apprennent à se taire...

Laurent Guillaumé