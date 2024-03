Le coût des mutuelles est à la hausse...

Comme bon nombre de contrats, les complémentaires santé ont elles aussi accusé une nouvelle hausse en début d'année ! En décembre, une étude de la Mutualité française annonçait une augmentation moyenne de 7,3 % pour les contrats individuels et de 9,9 % pour les contrats collectifs obligatoires des entreprises. Mais fin janvier, UFC-Que Choisir revoyait le chiffre à la hausse en rappelant que ce calcul ne tenait pas compte des augmentations liées à l'âge. Dès lors, l'association estime que c'est en réalité « une augmentation de l'ordre de 10 % qui serait réellement subie par les consommateurs ». Sans compter que l'UFC a recensé des hausses atteignant 25 % à 30 % pour les retraités.

Face à ces coûts élevés, la seule solution est de mettre le nez dans son contrat et de faire jouer la concurrence pour profiter d'une couverture adaptée et à prix acceptable. Plusieurs comparateurs en ligne permettent notamment de passer en revue les offres du secteur. Dans cette même optique, UFC-Que Choisir met en libre disposition son comparateur gratuit et indépendant de mutuelles actualisé avec les tarifs 2024.



J.P