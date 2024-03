BASKET FAUTEUIL - L'Elan Chalon en mission européenne

C'est à Reggio de Calabre, au sud de l'Italie, presqu'à la pointe de la botte, que les protégés de Sandra Cléaux tenteront de décrocher un billet pour la finale européenne de Valladolid.

Face à eux, l'équipe de Reggio hôte de la compétition, une formation espagnole de Vigo, les Turcs de Vakiflar ainsi qu'un autre représentant français, le Lille UC Handi actuel leader de la Nationale 1 (2ème division nationale)

Mise à part Lille que l'Elan a joué, en championnat, la saison dernière, les Chalonnais ne connaissent guère les forces des équipes étrangères en présence. "Ce sera l'inconnu, mais ce peut être jouable si on est sérieux " nous confie Sandra dont les aspirations compétitrices sont bien connues. Prudente, elle l'est toutefois, compte tenu bien sûr du faible choix de rotations dont elle disposera sur deux jours du fait du départ du joueur américain et de la blessure de Zouïr (qui sera opéré de l'épaule le 13 mars)

"Et puis, il conviendra de regarder devant nous dans la perspective de se qualifier pour le final foor qui aura lieu chez nous" poursuit la coache laquelle croise les doigts pour ne pas connaître de nouvelles blessures. Surtout que le déplacement de Lannion le week-end suivant ne constituera pas une partie de plaisir, même s'il s'agit de la lanterne rouge.

Les rencontres :

Vendredi 8 mars :

13 h 30 Lille UC - Elan

18 h Elan - Multiservices Reggio (Ital)

Samedi 9:

9 h Elan Iberconsa Amfiv Vigo (Esp)

13 h 30 : KKTC Vakiflor (Turquie) - Elan