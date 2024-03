L'industrie de Saône et Loire vous donne rendez-vous pour son forum à Chalon le samedi matin 9 mars

Même si l'activité économique a une certaine tendance à se resserrer en Saône et Loire, comme partout ailleurs, les deux bassins économiques du Creusot et de Chalon sur Saône restent dynamiques sur le marché de l'emploi. Avec le recentrage autour de la filière nucléaire notamment mais pas seulement, les perspectives d'emplois s'annoncent prometteuses. C'est une trentaine d'entreprises venues de toute la Saône et Loire qui présenteront leurs offres d'emplois. Près de 300, immédiatement à pourvoir, a insisté, Isabelle Laugerette - Secrétaire générale de l'IUMM 71.

"Les recrutements sont là , y compris en alternance" ont rappelé en choeur les entreprises industrielles de Saône et Loire, "même si un certain nombre de signaux d'alertes clignotent".

Plus que jamais "la question de la perte de compétences" est au coeur du défi industriel. Le nombre de départs à la retraite va s'accentuer au fil des prochaines années, et plus que jamais la question de la préparation des futurs salariés, tout en maintenant un haut niveau de savoir-faire, est au coeur des préoccupations.

Après le forum du Creusot qui avait réuni 200 visiteurs et 23 entreprises, l'édition chalonnaise se veut comme un changement de braquet, au profit de l'un des bassins industriels les plus dynamiques en Bourgogne-Franche Comté.

En lien avec France Travail (ex Pôle Emploi), "l'idée est de mettre tout le monde au travail avec des niveaux de compétences attendus très disparates. La présence de l'agroalimentaire permettra même à des personnes sans réelle compétence de proposer leurs CV avec des formations internes assurées" à l'image de la société Daunat, qui recrute encore à plein.

Munissez-vous de vos CV ! Attention uniquement samedi matin - Grande Rue Saint Cosme ! Un forum qui se veut pour celles et ceux à la recherche d'un emploi, d'une formation mais aussi si vous envisagez une reconversion professionnelle dans l'industrie.

Laurent Guillaumé