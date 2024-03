ACTION COEUR DE VILLE - Chalon centre et ses entrées de ville mobilisent les moyens financiers

A l'occasion de l'avenant 3 à l'opération Coeur de ville, en présence du Préfet de Saône et Loire, de la Banque des Territoires et d'Action Logement, l'heure était au bilan et perspectives.

Le plan national Action cœur de ville répond à une double ambition depuis maintenant 7 ans, améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire. En Saône et Loire, Chalon sur Saône, Mâcon, Autun, Montceau les Mines et Le Creusot bénéficient du dispositif national à l'image des 234 villes bénéficiaires sur l'ensemble du territoire. Pour le renouvellement de l'opération et la signature de l'avenant 3 au contrat, Yves Séguy - Préfet de Saône et Loire, a souhaité être présent afin d'assister au point d'étape, réalisé par le syndicat mixte du Pays Chalonnais, dirigé par Rodolphe Duroux. Une manière de rappeler l'importance de ce dispositif national dans la volonté d'appuyer le développement des centres villes des villes moyennes.

Réinvestir les centres face à la désertification accélérée de ces dernières années, telle est la mission première de l'opération Coeur de ville. Une opération qui mobilise de lourds investissements. Ainsi, sur les premières années de l'opération, Chalon sur Saône a bénéficié de la mobilisation de 32 millions d'euros de travaux avec plus de 5 millions d'euros de financement de la part de l'Etat ainsi que plus de 4 millions d'euros de la banque des territoires sous forme de prêt de très longue durée ainsi que 2,2 millions d'euros d'Action Logement.

Si on ajoute les financements de l'Europe (2,8 millions), de la région Bourgogne-Franche Comté (7,6 millions d'euros), le département de Saône et Loire (501 000 euros), le Grand Chalon (6,2 millions d'euros), la ville de Chalon se retrouve avec un finacement de l'investissement à 5,2 millions d'euros. Une opération pour les contribuables chalonnais plutôt bien menée.

Concrètement ?

Ce sont 285 logements rénovés sur 5 copropriétés avec un gain énergétique entre 35 et 48 %, 21 autres logements dans le cadre de la lutte contre la vacance de longue durée pour un gain énergétique de 58 %, la diminution du taux de vacance commerciale, passé de 14 % en 2018 à 9,75 % dans l'hypercentre.

+ 400 000 visiteurs/semaine dans le centre-ville de Chalon

L'étude menée par le Syndicat Mixte du Chalonnais relève que la fréquentation du centre-ville de Chalon a été en nette hausse ces dernières années pour désormais afficher 400 000 visiteurs/semaine. Un chiffre qui semblera étonnant pour bien des professionnels travaillant dans le centre-ville mais bel et bien confirmé par les études.

En terme de résultats, la ville de Chalon a été classée parmi les 5 premières villes françaises (mai 2022) en termes d'attractivité immobilière, à savoir le prix moyen de l'immobilier. Parallèlement, la ville de Chalon sur Saône a été classée N°1 à l'échelle de la Saône et Loire par l'Association Villes et Villages en terme de qualité de vie et n°3 à l'échelle de la Bourgogne-Franche Comté après Dijon et Lons le Saunier, d'après une étude menée en février 2024.

Les priorités réaffirmées

A tour de rôle, les acteurs du Plan Coeur de ville ont réaffirmé les priorités qui s'inscrivent dans la durée, à savoir la rénovation énergétique de l'habitat, le développement des mobilités décarbonnées et la mise en valeur du patrimoine. L'avenant 3 portant les actions jusqu'en 2026 appelle à la mobilisation d'une nouvelle enveloppe de 29 millions d'euros avec l'accompagnement renouvelé de la Banque des Territoires à travers ce que Cédric Aymonier, Directeur Territorial, a qualifité de "intracting", une avance remboursable au profit de la sobriété énergétique, et des prêts pouvant aller jusqu'à 60 ans.

Sébastien Martin a rappelé "que le centre-ville de Chalon est le coeur de l'agglomération. Sans un coeur fort, il ne peut y avoir d'agglomération forte. C'est l'endroit où tout le monde vient". Le Président du Grand Chalon a profité toutefois de l'opportunité pour rappeler au Préfet, " la nécessité de faire confiance aux territoires".

"On a été tellement accompagné" salue Gilles Platret

Ce n'est pas forcément dans les habitudes du maire de Chalon de saluer les dispositifs d'accompagnement de l'Etat que ses propos ont presque surpris. Quoiqu'il en soit, le maire de Chalon a tenu à saluer la mobilisation de tous les acteurs au profit de Chalon, "c'est aussi parce qu'on était prêt au moment du déploiement du dispositif. Les projets étaient matures. Ca collait parfaitement avec la première mouture de l'action Coeur de ville. On a avancé vite avec une philosophie partagée". Pour autant le maire de Chalon a appelé à ne pas baisser la garde, avec des indicateurs économiques qui se dégradent et une vacance commerciale qui pourrait reprendre le dessus. "La crise frappe tout le monde et on a besoin de ces actions coordonnées".

Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, a insisté sur le travail porté "sur ces points de connexion intermédiaires" indispensables à la vie de nos territoires, avant de saluer la coordination d'Action Logement notamment.

Laurent Guillaumé