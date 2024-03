Chalon Dans la Rue : • ART PLASTIQUE ET RECITS DE VIE

Le Communiqué de Presse!

ART PLASTIQUE ET RECITS DE VIE



Ateliers participatifs

En Vol - Compagnie Le Polymorphe

Bientôt le week-end ! Et si... on créait des corneilles géantes ensemble !

En Vol est un projet artistique participatif qui mêle art plastique et collecte

de récits de vie. Il célèbre des histoires réelles et fictionnelles de survie, de

luttes heureuses et victorieuses.

Ces installations prennent la forme d’immenses corneilles colorées qui

vont apparaître peu à peu dans la ville et durant le festival. Elles se déploieront sur des vitrines, au sol et sur des murs.

Les corneilles porteront dans leurs ailes les paroles collectées.

Ces mots intimes, affichés dans l’espace public, rendent hommage aux

personnes et récits invisibles.

Ateliers proposés :

• Création des corneilles sur la base de collages en scotch toilé et collecte de parcours de vie

• Impression, puis dépôt des récits dans les ailes de la corneille

• Linogravure d’oiseaux

> Samedi 9 mars, de 14h à 20h, site de l'Abattoir (52 quai St-Cosme)

> Dimanche 10 mars de 9h à 11h30, vitrine de Monoprix, Place de Beaune (Chalon/Saône)

Sur inscription - Tout public - Gratuit.

Venez découvrir l'installation plastique

réalisée pendant les 2 jours d’ateliers

La révélation des corneilles !

Ces oiselles colorées et vibrantes porteuses d’espoir.

Dimanche 10 mars de 11h30 à 12h30,

vitrine de Monoprix, Place de Beaune

(Chalon-sur-Saône)

Tout public gratuit

Présentation suivie d’un temps convivial. Inscrivez-vous auprès de : Patricia JACQUES - 03 85 90 94 83

[email protected]