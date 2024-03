AVIS DE DECES - Monsieur Didier NEUZILLET

CRISSEY



Madame Francine NEUZILLET née ROMANZIN, son épouse ;

Monsieur Pierre NEUZILLET et Madame Christine NEUZILLET- HENNETIER, son fils et sa belle- fille ;

Madame Anne NEUZILLET et Monsieur Cyril POULIN, sa fille et son gendre ;

Caroline, Charles, Alexandre, Arthur et Charlotte, ses petits-enfants ;

ainsi que tous les membres de sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Didier NEUZILLET

survenu le 3 mars 2024,

à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 9 mars 2024, à 10 heures, en l'église Saint Symphorien de Crissey 71.

Pas de plaque. Fleurs naturelles uniquement.

Condoléances sur registre.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.