Les Ecologistes soutiennent la démarche de Champs Libre contre le projet ECLAT

C’est un projet touristique daté qui consommera des terres agricoles de plus en plus rares et dont les conséquences sur la biodiversité et l’environnement pourraient s’avérer plus que regrettables, alors de nombreuses personnes, soutenues par les Ecologistes de Saône-et-Loire, s’opposent au projet de parc ECLAT portée par la Communauté de communes du Mâconnais Tournugeois.

Par l’intermédiaire de Champs libre, l’association qui les réunit, elles ont déféré pour annulation devant le tribunal administratif de Dijon la délibération du conseil communautaire de cette collectivité publique portant sur l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, et qui permet ce projet. Elles ont invoqué, non sans raisons, de nombreuses irrégularités. Les membres de l’association qui ont saisi la justice, faute d’avoir pu avoir un débat démocratique serein, l’ont fait parce que la France n’a pas encore rejoint le club des dictatures effroyables.

C’est pourquoi les écologistes regrettent et s’étonnent de la réaction disproportionnée du maire de Tournus. Les propos tenus dans la presse sont politiquement d’une extrême gravité. En effet, dénigrer une action en justice inhérente à l’Etat de droit ne l’honore pas. Comparer ceux qui ont osé demander à la justice administrative de se prononcer sur la légalité de son projet à un tyran notoire, Vladimir Poutine, alimente une confusion politique préjudiciable à notre vie démocratique.

Nous appelons à l’apaisement et à sortir d’une escalade verbale s’appuyant sur des comparaisons douteuses. En tant qu’élu local, chacun à la responsabilité d’être garant de l’Etat de droit.

Patrick Monin

Secrétaire départemental des Ecologistes de Saône-et-Loire