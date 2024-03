«  Que notre joie demeure », un film sur le Père Jacques Hamel au Mégarama le 16 mars

Qui ne se souviens pas de ce drame survenu le 26 juillet 2016. Un prêtre catholique français, le Père Jacques Hamel, sauvagement assassiné par un terroriste dans son église de Saint Etienne de Rouvray dans le diocèse de Rouen.

Le père Jacques Hamel et Adel Kermiche, deux destins qui se sont croisés pour le pire. Adel Kermiche avec son parcours chaotique, tourné vers la destruction, a anéanti une vie tournée vers l’autre et le sacré. Pourtant de cet anéantissement a jailli mondialement un témoignage de bonté, celui du père Jacques. Un prêtre, discret, dont la vie d’engagement était tournée vers son prochain.

« Que notre joie demeure » est le film qui sera projeté le samedi 16 mars 2024 à 18h au Mégarama de Chalon sur Saône.

« Une interprétation libre de la figure du Père Jacques Hamel qui a donné sa vie en fidélité à sa Foi chrétienne et à sa mission de prêtre, lors de cet attentat terroriste islamiste » comme tient à la préciser Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.

Un film semi biographique sur les derniers jours du Père Hamel. Une fiction largement inspiré du drame dont les principales questions concernant la mort du Père sont posées : le contraste entre la vie du prêtre, sa mission et le meurtre; les mobiles et la personnalité des assassins; la coexistence entre les communautés musulmanes et chrétiennes; les responsabilités diverses au sein de la société; le sens de son martyre.

Un film qui permet de dégager une certaine émotion malgré une interprétation un peu personnelle de la réalisation sur les faits de la vie des prêtres. Une émotion qui laisse le spectateur libre d’orienter sa réflexion et sa vie, vers la vie comme le film y incite.

JC Reynaud