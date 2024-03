Boxe : Sabri Fergani plus déterminé que jamais

Les dernières mésaventures du boxeur licencié au Ring Olympique Chalonnais lui ont donné l'occasion de se forger un mental d'acier et c'est sur le ring qu'il le prouve. Plus de détails avec Info Chalon.

Rien n'aura été épargné Sabri Fergani du Ring Olympique Chalonnais (ROC) ces derniers temps mais c'est plein de résilience que le Chalonnais de renverser la vapeur.

C'est très déçu qu'il est ressorti du Gala Franco-Suisse qui a eu lieu à Lausanne le 20 janvier, après avoir perdu aux points face à Martin Anthony, dans la catégorie Lourd léger (- 82kg).

«Je me suis fait volé pour une faute d'arbitrage en faveur du champion local», nous confie-t-il plein d'amertume.

De l'amertume, le Chalonnais en aura encore à l'issue du Tournoi de Hautes-Pyrénées, qui a eu lieu le 2 et 3 février à Tarbes. Sabri voit ses espoirs douchés en finale face Junior Fougang, où il perd aux points.

Un arbitrage nettement en faveur du boxeur local.

«Belle performance pourtant. Je me voyais gagné face au champion local mais les juges en ont décidé autrement», nous explique Sabri, «J'ai appris de mes erreurs et je me suis fait lap promesse de ne plus perdre à l'extérieur».

C'est chose fait le 17 février à l'occasion du Gala international de Boxe de Lons-le-Saunier (Jura) où il corrige sévèrement le Nancéen M'Bemba Saint-Louis.

Pour la petite anecdote, il aurait dû rencontré cet adversaire à Tarbes (Hautes-Pyrénées).

Depuis Sabri se prépare pour les Championnats de France de boxe qui auront lieu à la fin de l'année. On espère qu'il tiendra promesse en revenant vainqueur de ces championnats.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati