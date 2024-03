Samedi 9 et dimanche 10 mars, 8e Salon des vins à Chatenoy le Royal

Le Rotary Club Chalon St Vincent vient d’ouvrir la 8e Edition du Salon des Vins dans la salle des fêtes de Chatenoy le Royal. Un salon qui regroupe 31 exposants viticulteurs ou artisans producteurs de bouche, venus quasiment de toute la France, sauf le Bordelais.

Un Salon qui mérite d’être visité pour deux raisons principales :

- découvrir ou redécouvrir des produits locaux en direct des producteurs viticoles, brasseurs ou produits de bouche (miel, escargots, produits laitiers, etc ..).

- faire une action solidaire et sociale en direction de deux associations soutenues par le Rotary Club Chalon St Vincent. En effet en achetant un verre à 4€ ( ou plusieurs comme les 6 pour 20€), il est possible de faire le tour des stands et de déguster ou gouter les produits proposés et bien évidemment d’acheter.

Le bénéfice de cet achat verrier permettra d’aider :

l’association malgache Soakilonga pour acheter de la spiruline, une micro-algue productrice de vitamines nécessaires à un équilibre alimentaire pour des enfants de Madagascar.

L’association Outil en Main qui forme des jeunes au métier manuel et dont les Ateliers sont basés, entre autres, dans des bâtiments du château de la Loyère.

Chacune de ces associations sont présentes avec un stand dans le hall du Salon.

Une excellente idée de sortie pour ce week-end sur le Bassin du Grand Chalonnais sachant qu’il est possible de se restaurer sur place ou encore de découvrir la façon de déguster un bon vin.

Un retour sur l’inauguration officielle de ce samedi 9 mars et sur l’ambiance des deux journées, la semaine prochaine.

JC Reynaud



Salon des Vins

Rotary Club St Vincent

Salle des Fêtes de Châtenoy le Royal

Avenue Maurice Ravel

Ouverture

Samedi 9 mars de 10h à 19h

Dimanche 10 mars de 10h à 18h