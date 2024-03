A l'étang du Pont Latin, la traditionnelle ouverture de la pêche à la truite a séduit les motivés

La météo n'était pas forcément la plus belle mais ils ont répondu présents pour l'ouverture de la pêche à la truite.

C'était jour d'ouverture de la pêche à la truite ce samedi, et les fidèles du rendez-vous ont répondu présents. Aux premières lueurs de l'aube, ils étaient quelques dizaines, à être présents sur les abords de l'étang du Pont Latin à Mercurey. Un lieu devenu incontournable pour les amateurs de pêche à la truite. Avec un lâcher de quelques dizaines de kilos organisé par l'association Pêche et Plaisirs de la commune, il y avait de quoi taquiner le goujon ! Un joli moment de partage et d'amitié, arrosé comme il se doit... encore fallait-il être bien équipé pour arpenter les berges de l'étang.

L.G