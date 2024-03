A Chalon, le forum de l'industrie a fait le plein ce samedi matin

Après une heure d'ouverture, ils étaient déjà près de 200 à avoir franchi l'entrée de l'établissement, qui réunissait une trentaine d'entreprises et des dizaines d'offres d'emploi et d'alternance. Avec 300 offres d'emploi immédiatement disponibles, les postulants ne manquaient pas ce samedi matin. De nombreux jeunes notamment à la recherche d'une entreprise susceptible d'accueillir leur alternance. Visite des locaux, présentation du GEIQ Industrie, lui aussi bien sollicité, et bien sûr récupération des CV ont été au coeur de ces 3H30 de forum.

L.G