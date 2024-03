Reprise réussie pour le marché de producteurs de Chatenoy-en-Bresse

Et ce n’est pas la météo peu clémente qui a empêché les nombreux visiteurs de venir faire leurs emplettes.

Un succès confirmé, donc, pour ce début de seconde saison ; autant pour les organisateurs du CCAS de la commune ; que pour les exposants, fidèles au poste.

« J’ai fait un peu le tri cette année avec tous les marchés auxquels je participais mais celui-ci est un incontournable pour moi » a confié une exposante, ravie de ce premier volet 2024.

Les visiteurs, quant à eux, se sont confiés satisfaits de cette reprise à Info Chalon :

« On a nos habitudes, cela nous permet de faire un petit tour au sein du parc, on fait nos petites courses pour le week-end et on passe un bon moment à la buvette ».

Une buvette qui a effectivement remporté un franc succès et où les chatenoyens et leurs voisins étaient ravis de se retrouver, autour d’une ambiance conviviale et à l’abri sous la jolie halle communale.

Vous avez manqué ce premier volet ? Pas de panique, vous aurez l’occasion de vous rattraper sur les prochaines dates :

*Vendredi 12 avril

*Vendredi 10 mai

*Vendredi 14 juin

*Vendredi 12 juillet

*Vendredi 9 août

*Vendredi 13 septembre

*Vendredi 11 octobre

*Vendredi 8 novembre

Rendez-vous donc au sein du parc du château chatenoyen de 16h à 19h pour ce rendez-vous mensuel.



Amandine CERRONE.