Clap de fin pour la sixième édition du festival Chefs op’ !

Photo de une : Emmanuelle Dupuit du Grand Chalon (parrain du prix) avec le jury

Le membre du jury Stéphan Castang a présenté son film Vincent doit mourir en compagnie de son chef opérateur Manu Dacosse, ainsi que son court-métrage sur l’Espace des Arts réalisé pendant la période du Covid.

La cérémonie de clôture a été l’occasion de revenir sur les moments forts du festival, de remettre les prix des concours Images Fixes et Paroles d’images, et d’annoncer les lauréats des films en compétition. Il pleut dans la maison a ainsi gagné le Prix des lycéens et des étudiants et a reçu une mention spéciale du jury, tandis que Vampire humaniste cherche suicidaire consentant a remporté les Prix du jury et du public.

Après un verre de l’amitié, les spectateurs ont pu se rendre à la soirée de clôture à l’ancienne au cours de laquelle ils ont pu visionner la sélection des courts-métrages Nikon de l’équipe, quelques réclames Kodak des années 1970 et écouter la chorale Musique/Pluriel interpréter des classiques du cinéma avant d’assister à la projection en avant-première de Hors-saison.

Photo : Intermède musical proposé par Musique/Pluriel

Le festival se poursuit au Megarama aujourd’hui avec La promesse verte et L’affaire Abel Trem en avant-premières ainsi que la rediffusion d’Il pleut dans la maison pour ceux qui voudraient voir ou revoir ce film primé lors du festival ! Rendez-vous sur le site du festival pour en savoir plus : www.festivalchefsop.fr .

L’équipe du festival souhaite également mettre à l’honneur Audrey Perraud, photographe du festival, qui nous a permis d’illustrer ces articles, mais également de conserver de précieux souvenirs de l’événement.

Interview d’Audrey Perraud, photographe du festival

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je suis Audrey, photographe professionnelle de 25 ans, passionnée par mon métier. C’est à l’âge de 19 ans que j’ai découvert un peu par hasard cet art et que toute cette belle aventure a commencé.

Quel est ton parcours ?

Avant la photographie, j’ai entamé une carrière dans le monde de l’entreprise en poursuivant des études en gestion de projets en alternance chez Framatome. À l’âge de 23 ans j’ai commencé à ressentir un manque profond de sens, j’ai donc pris la décision de tout quitter pour me consacrer pleinement à ma passion.

As-tu un domaine de prédilection ?

La photographie m’a conduite à explorer divers domaines, des portraits aux paysages, en passant par les événements spéciaux (mariages, festivals) et les reportages photo à l’étranger. Je suis une photographe tout terrain, toujours curieuse de faire de nouvelles expériences.

Comment as-tu connu le festival ?

J’ai connu le festival directement par Janick Leconte, le président du festival. Il m’a contactée quelques jours avant mon départ en Chine pour que je photographie l’évènement. J’ai réellement découvert Chefs Op' en participant cette semaine.

Qu’as-tu préféré au cours de cet événement ?

Être photographe sur cet événement m’a beaucoup apporté. Quel challenge de photographier des directeurs de la photographie à l’œil aiguisé ! J’ai vécu une magnifique aventure humaine et professionnelle. Un grand merci à toute l’équipe Chefs Op’ & à tous les participants.

Où peut-on te contacter et découvrir ton travail ?

Vous pouvez me trouver sur Instagram : audreyperraudphotographe / audreyperraudwedding ou directement via mon site web http://audrey-perraud-photo.fr.

Je viens tout juste de sortir mon tout premier livre photographique Black Hmong qui est une immersion sensible au cœur de l’une des 54 ethnies du Vietnam.

Communiqué du festival : Fanchon Smetaniuk

Photos © Audrey Perraud

Photo : Stéphan Castang (réalisateur) et Manu Dacosse (directeur de la photo)