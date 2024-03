Les femmes ont été chouchoutées par les élèves du Lycée St Charles chez Citroën / DS Chalon

Ce vendredi 8 mars 2024, à l’occasion de la Journée de la Femme, huit élèves de la section esthétique du Lycée Saint Charles sont venues chouchouter les collaboratrices et clientes de la concession Citroën / DS Chalon.



Au programme :

· Manucure / Massage des mains

· Maquillage jour ou soirée

· Massage assis



Ces trois ateliers ont rencontré un joli succès tout au long de la journée et ont permis aux élèves de mettre à profit leur savoir faire tout en sortant de leur cadre habituel. Des collaboratrices et clientes détendues et avec le sourire aux lèvres, que demander de plus !



Merci à Charlie, Alana, Lisa, Deva, Maeva, Léa, Lola et Lise pour votre gentillesse et vos précieux conseils beauté. Merci à Adeline, leur professeur, d’avoir répondu favorablement à notre sollicitation pour une belle mise en lumière des femmes.



Une chose est sûre, ce partenariat sera renouvelé avec grand plaisir.



L’équipe Citroën / DS Chalon



Une mention spéciale à Nicolas, notre responsable après-vente, qui a joué au maquilleur sur l’une de nos collaboratrices…