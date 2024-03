La Lean Academy inaugurée à Chalon sur Saône

Ces initiatives illustrent l’engagement du Pôle formation UIMM à révolutionner l'éducation en offrant des études de cas concrètes en lien avec le monde industriel. Cette fusion entre l'éducation, l'employabilité et l'industrie contribuera à renforcer les compétences, à favoriser l'emploi et à stimuler la croissance économique régionale.

En présence de nombreuses entreprises et personnalités, les alternants de la licence CAPPI Lean Manufacturing du CNAM et Arnaud BARON, responsable du département Performance Industrielle, se sont investis pour organiser des animations ludo-pédagogiques pour tous. Un quiz et un atelier ont été mis en place pour intéresser les professionnels, les initier à la performance industrielle, mais aussi pour faire découvrir le Lean Management aux personnes débutantes. La soirée s’est conclue par une remise de prix, récompensant les 3 personnes ayant obtenu le meilleur score au quiz.

Zoom sur la Lean Academy

Cet espace dédié au Lean sur le site de Chalon sur Saône vise à former les étudiants de Bac à Bac +5 ainsi qu'à certifier les salariés des entreprises de Saône et Loire et de Côte d'Or dans le domaine de la performance industrielle.

▶ Ingénieur CNAM Spécialité Informatique Parcours Big Data et IA _ Certification Black Belt Lean Six Sigma (niveau 7 – Bac +5)

▶ Licence pro CAPPI Lean Manufacturing_ Certification Green Belt Lean Six Sigma (niveau 6 – Bac +3)

▶ CQPM 272_RNCP 36614 : Coordonnateur Lean et amélioration continue (niveau 6 – Bac +3)

▶ CQPM 049_RNCP 34575 : Technicien en industrialisation et en amélioration de procédés (niveau 5 – Bac +2)

▶ CQPM 251_RNCP 36311 : Animateur d’équipe autonome de production (niveau 4 – Bac)

Grâce aux installations didactiques 4.0 et aux parcours pédagogiques, le Pôle formation UIMM est en mesure d'offrir une formation de qualité selon deux principes clés : le Lean, axé sur le développement des compétences et l'autonomisation des équipes, et le Six Sigma, une approche scientifique de la résolution de problèmes adaptée aux entreprises produisant en grandes séries.

Grâce à cela, le Pôle formation aspire à devenir une référence incontournable en Bourgogne dans ces domaines, en restant constamment à l'écoute des besoins des entreprises.

Au cœur de cette démarche, des valeurs communes guident les équipes de la Lean ACADEMY : croire en chaque individu, identifier le potentiel de chaque jeune dans des programmes d'apprentissage et proposer une pédagogie en alternance adaptée à chaque profil.



A propos du Pôle formation de l’UIMM Bourgogne 21-71

L’offre du pôle formation regroupe la formation professionnelle pour les salariés et les demandeurs d’emploi et la formation en alternance (La formation initiale en apprentissage/ La formation en contrat de professionnalisation).

Le Pôle formation de l’UIMM – Bourgogne 21 71 sur ses sites de Chalon-sur-Saône et Dijon, c’est :

700 alternants (Bac – BTS – Licence – Bachelor – BUT – Master – Ingénieur)

1550 salariés et demandeurs d’emploi en formation professionnelle

550 entreprises nous font confiance

Dans les domaines suivants :

Robotique – Cobotique et Vision industrielle

Maintenance – Automatisme - Conduite de ligne

Electrotechnique – Mécanique – Hydraulique – Pneumatique

Technologies additives – Environnement numérique et IA

Technologies de soudage – Chaudronnerie

Productique – Usinage

Conception Industrielle

Performance Industrielle

Cybersécurité

Sécurité – Environnement

Management

Retrouvez toutes les formations sur www.formation-industries-2171.com